Avalancha emergente: colocarán u$s 100.000 millones en dos meses

Los países, empresas e inversores se están preparando para la que podría ser una avalancha de cerca de u$s 100.000 millones en emisión de deuda de mercados emergentes durante los próximos dos meses.

Según las proyecciones de analistas consultados por Reuters, los países del Golfo de Pérsico encabezarán las salidas. Sólo Arabia Saudita colocaría deuda por más de u$s 25.000, lo que establecería un nuevo récord.

Los costos del endeudamiento soberano en mercados emergentes han caído bajo el 5% en las últimas semanas hacia los mínimos históricos desde 2012, época en la que el estímulo monetario de la Reserva Federal estaba en pleno auge.

Esta vez, el impulso son las tasas de interés miserables en los mercados desarrollados, que están obligando a los inversores a buscar en otros lados, así como un repunte en los precios de las materias primas y casi u$s 10.000 millones que buscarán un destino cuando una serie de bonos soberanos maduren este mes.

Según Guido Chamorro, gestor de activos de Pictet, algunos emisores podrían querer adelantarse para evitar que los saudíes absorban toda la demanda y también para tratar de evitar un retroceso del mercado si la Fed establece este mes que las tasas de interés en Estados Unidos están listas para subir.

Pierre-Yves Bareau, jefe de inversión de JP Morgan Asset Management para deuda de mercado emergente, estimó que los soberanos de los mercado emergente han vendido casi u$s 95.000 millones en deuda este año, lo que implica que los u$s 40.000 millones a u$s 50.000 millones que se esperan llevarían el total sobre los u$s 106.000 millones de de 2014.

Otros nombres que podrían sumarse a la ola de emisiones incluyen a México, Colombia, Nigeria, Kenia e incluso a Mongolia. Edwin Gutiérrez, jefe de deuda de mercado emergente de Aberdeen Asset Management, mencionó también a Brasil, que ha sido uno de los agentes con mejor desempeño en 2016.

Gutiérrez cree que corporaciones necesitadas de liquidez, como la brasileña Petrobras, bien podrían estar preparando emisiones porque han estado alejadas de los mercados por meses.

‘El hecho es que existe más demanda que oferta‘, concluyó Gutiérrez respecto de las perspectivas generales de emisión en los mercados emergentes. ‘Empezará como un goteo pero podría convertirse en una inundación‘.