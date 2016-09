No hay vuelos directos entre Dublin y Buenos Aires. Lo mejor es hacer escala en Londres. El precio de los vuelos es de aproximadamente $16.000

Dublin no es una ciudad grande por lo que no es necesario alquilar un auto.

En la ciudad hay alojamientos para todos los presupuestos; desde hoteles 3 estrellas con costos de u$s 90 la noche, por persona, hasta opciones de lujo de más de u$s 400 por noche.