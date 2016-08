Carrió apoyó un proyecto del FpV

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos), apoyó ayer con su firma el proyecto para incluir la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" en los aviones de la aerolínea de bandera, en contra de lo que hicieron sus compañeros oficialistas, que no lo avalaron.

De todos modos, el proyecto impulsado por el diputado kirchnerista Martín Pérez no reunió aún las firmas suficientes para convertirse en dictamen y pasar para su estudio a la comisión de Transportes. La canciller Susana Malcorra no había objetado la iniciativa pero la había desaconsejado porque resultaría demasiado "oneroso" de concretar. "Esto no es una respuesta, es una falta de respeto", enfatizó Carrió, ante el estupor de sus compañeros de bancada.

Además, la diputada también volvió a cuestionar al jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, y espera volver a reunirse por el tema con la gobernadora María Eugenia Vidal.