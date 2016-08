Dicen que los jueces deben ordenar devolver lo cobrado

Claudio Defilippi, titular de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores, entiende que "todos los consumidores deben estar atentos a que los jueces a la brevedad ordenen restituir a todos los compradores de dólar ahorro, dólar tarjeta y dólar turista las diferencias en el precio real establecido por el Banco Central o el Banco Nación. Los bancos establecieron un cambio superior al oficial obteniendo ganancias no permitidas, aprovechando que tenían cautivos a sus clientes".

A su juicio, "todos como consumidores tenemos pleno conocimiento que durante la época del cepo no existía, no teníamos acceso a un mercado libre en cuanto a la oferta y demanda de la moneda extranjera. No existía libertad de demanda ni de oferta respecto de la moneda extranjera, para que el tipo de cambio pudiera establecerse, ya que los usuarios estaban limitados en la compra de moneda extranjera".

Los bancos demandados son BBVA Frances, Santander Rio, Saenz, Patagonia, Macro, Itau, Finansur, Supervielle, HSBC, Hipotecario, Comafi, Del Sol, Columbia, Industrial, Credicoop, Galicia, ICBC, Citibank, Piano, y del dólar tarjeta: American Express y CMR.