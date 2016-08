Por apetito de pesos, el dólar bajó a $ 15,19 y registró su segunda caída mensual

Presionado por la necesidad de pesos de bancos y empresas, el dólar mayorista cedió ocho centavos ayer, hasta los $ 14,93, un valor que como cierre de mes no es fiel al repunte que mostró la divisa durante la segunda mitad de agosto, pero que en la foto representa la segunda caída mensual del tipo de cambio.

El dólar de transferencia del Banco Nación finalizó agosto por debajo de los $ 15, un precio inferior a los $ 15,01 de fines de julio y los $ 15,04 de fines de junio. No obstante, en la City recordaron que el mes iba a cerrar sin cambios y que la caída de ocho centavos de ayer fue lo que sentenció la segunda baja consecutiva.

Las pizarras también terminaron en rojo: tras la pérdida de 14 centavos de ayer, cerraron agosto a $ 15,19, contra los $ 15,28 de julio.

Otra contracción fue la de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), que cedieron u$s 1369 millones en el mes, de u$s 32.511 millones que presentaba el 29 de julio, a los u$s 31.142 millones registrados en la última rueda. Sin embargo, no hubo un factor específico que explicara el movimiento, de hecho fuentes del BCRA resaltaron que "es habitual ver una fluctuación" debido a que el nivel de las arcas "no es un objetivo" de la entidad, es decir que no se realizan acciones para redireccionarlas.

La de ayer fue la sesión de mayor volumen operado en 30 días, se negociaron casi u$s 500 millones gracias a "la oferta de dólares de bancos y empresas, algunos por necesidad de pesos y otros para encuadrarse por el vencimientos de los futuros de agosto", según detallaron en ABC Mercado de Cambios.

"Los bancos tuvieron que cubrir los depósitos en pesos por la licitación de Lebac y debido a ello la tasa del call-money estuvo operándose alrededor de 25%", señaló Fernando Izzo de ABC. Así, los operadores comenzaron a vender la divisa desde el inicio de la jornada a $ 15; el aluvión generó una caída que se prolongó hasta el mediodía cuando el dólar tocó el piso de $ 14,86.

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios comentó en su informe diario que "en la última rueda la divisa norteamericana operó con un recorrido mixto e irregular que alternó momentos de suba con otros de baja en un contexto influenciado por el cierre de mes". A su vez, aunque destacó que se dio una "leve recuperación final" por el resurgimiento de la demanda, expresó que ésta no alcanzó para evitar una nueva baja del tipo de cambio.

El volumen total operado en el segmento de contado ascendió a u$s 485 millones. Mientras tanto, en el terreno de los futuros, el monto operado entre bancos fue de casi u$s 470 millones, sin que se haya detectado la participación del Central en alguno de los segmentos; por el lado de Rofex, se pactaron u$s 650 millones, donde el 54% de la suma correspondió al roll-over de agosto a septiembre, que dio una tasa implícita de 27,67% anual.

Además, el plazo más largo operado fue mayo 2017 a $ 17,51, con una tasa de 23,1% anual. "Los precios volvieron a bajar en promedio 7 centavos en todos los plazos, acompañando la caída del spot", subrayaron desde ABC.

Para Quintana, las expectativas para el mes que comienza "no difieren mucho de lo acontecido hasta ahora" y el experto presume que la evolución de los precios "seguirá en un sendero de cierta estabilidad con algunos altibajos".