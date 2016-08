El público visitante podría volver la próxima fecha

El titular de la Aprevide (organismo de seguridad deportiva bonaerense), Juan Manuel Lugones, manifestó que en el fútbol es posible "en un tiempo no muy lejano", probablemente en la próxima fecha, la vuelta del público visitante en la provincia de Buenos Aires.

"No estamos muy lejos del regreso en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de que en Independiente, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Estudiantes de La Plata, entre otros, se juegue en breve con visitantes", aseguró Lugones en diálogo con radio Late FM 93.1.

Ante este anuncio, trascendió que en los partidos Olimpo-Lanús; Banfield-Colón de Santa Fe; Independiente-Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia ante San Lorenzo, todos correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera División, "podría haber visitantes".

El directivo bonaerense añadió "que haya o no visitantes depende de los dirigentes del fútbol argentino. Estaba todo dado en San Lorenzo-Banfield (partido por la Copa Sudamericana) y no se pusieron de acuerdo. Hay muchos dirigentes que no quieren que vuelvan. Hay que decir la verdad".