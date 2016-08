El emprendedor gastronómico Néstor Reggiani, al frente de La Nueva Muguet -que está por abrir otra sucursal en el barrio de Palermo-, relanzó su libro Elementos, sensaciones y sabores (Ediciones La Nue- va Muguet), donde comparte algunos de los secretos que hicieron de su pastelería, que este año celebra 30 años, un clásico de Villa del Parque. El libro, reseñado por el chef Ramiro Rodríguez Pardo y con fotos de Sebastián Pappalardo, le valió dos premios en 2014: Best authors and chefs, en la categoría First cookbook, y Publishers, como Cookbook of the year.