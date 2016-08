Cristina habló de Brasil y Macri, y le pegó a Marijuan

La ex presidenta Cristina Kirchner hizo un análisis esta tarde sobre la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, donde, dijo, se vivió "un día de la infamia nacional" por la decisión del Senado brasileño, y destinó duras críticas al presidente Mauricio Macri y al fiscal Guillermo Marijuán, del que dijo que "cumple mandatos de algún superior".

"Es un día de infamia nacional", dijo CFK en diálogo con Radio 10 sobre la destitución de la ahora ex presidenta brasileña. "Estamos viendo una estrategia pura y dura sobre la región y específicamente sobre los líderes populares", agregó.

Cristina sostuvo que la decisión del Senado de Brasil "es un elemento de desestabilización regional que viene de sectores económicos concentrados internos y externos también" y apuntó contra Estados Unidos. "Esa reunión que Dilma hizo en Brasilia del Mercosur con los BRICS no debe haber caído muy bien", indicó la ex presidenta argentina.

Consultada por la actual gestión económica implementada por el presidente Mauricio Macri, aseguró que el "sinceramiento" del que habla el Gobierno nacional "no es de la economía, sino de las políticas que pensaban implementar".

"Me parece que si quiere eliminar la inflación haciendo que la gente no consuma, es mucho peor el no consumo que la inflación", indicó, al tiempo que remarcó que en su último año de gestión el aumento de los precios al consumidor había comenzado a registrar un descenso sostenido.

La ex Jefa de Estado dedicó duros pasajes a la gestión macrista. "No he escuchado un gobierno más sordo que el actual", cuestionó y luego amplió: "Tienen que escuchar lo que está pasando en la calle".

En relación a autocríticas respecto de su administración, CFK consideró que les "faltó industrialización" y "articulación de la cadena para que no se estrangulara tanto el sector externo".

Sobre el fiscal Guillermo Marijuán, que lleva adelante la investigación de la causa por dólar futuro, aseguró que "cumple mandados de algún superior".