Aseguran que el gradualismo marcará la gestión Macri durante los próximos años

El gradualismo será el formato que el Gobierno elegirá para generar cambios políticos y económicos hacia el futuro. Lo será después de los primeros nueve meses de gestión en la cual se llevaron a cabo varias transformaciones de manera acelerada.

Por lo menos así lo predicen Sergio Berensztein y Miguel Kiguel, analistas y consultores de política y economía que participaron del Precoloquio Centro organizado en la ciudad de Rosario por IDEA.

Ambos formaron parte del primer panel del evento que se lleva a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario con la asistencia de más de 600 participantes.

Los dos coincidieron en que el gobierno de Mauricio Macri lleva a cabo un fuerte proceso de transformación que permitió modificar rápidamente algunas tendencias anteriores pero que se tomará su tiempo para mejorar las que todavía siguen vigente.

En este sentido, el presidente de la consultora Berensztein, advirtió que “no es claro todavía el escenario futuro de la Argentina porque siguen persistiendo los mismos preconceptos políticos y económicos de la crisis de 2002”.

Sostuvo que “lo viejo no terminó de morir y lo nuevo está comenzando a nacer en medio del ingreso del país a un largo proceso de transformación en el que nos estamos dando cuenta que la realidad es más compleja de lo que se pensaba”.

De todos modos, hizo referencia a los cambios que ya se llevaron a cabo. En este sentido sostuvo que “por primera vez el país tiene un Presidente que se autolimita, que no intenta hacer de su sillón el eje principal del sistema político.

Lo hace en el Congreso por necesidad porque no tiene la mayoría y debe consensuar. Pero también lo hace en el Poder Judicial donde no intenta influenciar”. La segunda transformación que observa tiene que ver con la concepción del Estado.

“No se habla del tamaño sino de eficiencia del gasto público. Nunca tuvimos un Estado eficiente y no es fácil lograrlo, pero se está intentando”.

La tercera hace referencia a la rápida reinserción de la Argentina en el mundo y desde un punto de vista pragmático y no ideológico.

“El ejemplo es que se profundizaron las relaciones con China y Rusia y que se buscan abrir o sostener mercados para poder salir del estancamiento”, agregó. Para Berensztein, el presidente Macri “es un gran transformador pero tiene mucha prudencia y respeta las dificultades de la sociedad para adaptarse a esos cambios. Eligió una frase para lo que viene en sus políticas públicas que es el gradualismo. Por eso las inversiones van a venir pero no de la forma tan rápida como la que se pensaba. La equivocación fue pensar que la herencia no era tan pesada como se creía”.

Hacia adelante, advirtió sobre el riesgo “enorme” que el mercado, la sociedad, crea que la actual situación debe influir en las próximas elecciones del 2017.

“Si eso ocurre, perderemos otro año. Poner énfasis en una elección es riesgoso porque no se sabe el resultado. De todos modos, si se pierde igualmente se pueden encarar importantes transformaciones. Si sale bien, el riesgo es pensar que equipo que gana no se toca y entonces no encarar las transformaciones que aun no se hicieron” finalizó Berensztein.

Puentes

Por su parte, Miguel Kiguel también coincidió en que el gradualismo será lo que marque el futuro de lo que le queda de gestión al Gobierno. Pero también destacó los “puentes” que ya se cruzaron rápidamente y de manera exitosa.

La referencia del economista es al título del evento: “Puentes hacia el futuro”. En ese sentido, el director Ejecutivo de Econviews, agregó que “se cruzaron y rápido varios puentes. Otros hay aun que cruzar, son largos y complejos” y aseguró que “para adelante el cambio es gradual”.

En cuanto a los cambios que ya se llevaron a cabo, identificó al del cepo y la paridad cambiaria. “Se hizo muy bien. Hoy tenemos un tipo de cambio flotante y el dólar no se escapó”. El segundo “puente” fue el acuerdo con los holdouts y la salida del default. “Fue rápido y repercutió en que el riesgo país es impensado. Los bonos locales hoy rinden 5% cuando hace pocos años rendían 8%. Eso hace que el crédito para financiar inversiones sea más barato”.

Como tercer puente habló sobre la normalización de las trabas comerciales, la eliminación de las DJAs. También la vuelta de las estadísticas de la mano del Indec.

En cuanto al futuro, sostuvo que serán varios los cambios a encarar, aunque de forma gradual. “Uno es el déficit fiscal que es abultado y representa el 7% del PBI. Seguirá siendo grande. No hubo progreso y su reducción será gradual porque se tolera ya que la economía está en recesión y se precisan políticas de estímulos”, explicó.

También se refirió a la necesidad de incrementar los ingresos. En este sentido sostuvo que el grueso de la recaudación del Estado pasa por impuestos como el IVA, Ganancias y seguridad social. “Está claro que hay que pensar en una reforma fiscal. Y eso va a llevar tiempo”, sostuvo.

Pero quizá el mayor puente a atacar según la visión de Kiguel es el de la inflación. Para el economista, “Argentina debe ir hacia un dígito”, pero asumió que se trata de una tarea que también “será gradual porque el país cumple una década de 2% mensual y es muy difícil salir rápidamente de esa idea. Será un proceso largo. Hay que persistir”.