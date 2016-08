Stolbizer niega un pacto electoral con Macri o Massa:

La diputada del GEN Margarita Stolbizer negó hoy que los diálogos que mantiene con el presidente Mauricio Macri y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, sean por “una cuestión electoral” para el 2017, al ironizar que no está “en licitaciones”.

“Con Massa tengo la coincidencia de compartir desde lo objetivo este espacio de quienes no somos parte del Gobierno, pero no estamos tirando piedras al gobierno de Cambiemos, no estamos en contra ellos”, destacó.

Ayer, Stolbizer fue recibida en la Residencia de Olivos por Macri, con quien dialogó para avanzar con un acuerdo por un ‘Nunca Más’ de la corrupción.

“No estoy en licitaciones”, bromeó la legisladora nacional cuando en radio Vorterix le preguntaron de cómo se sentía entre los tironeos entre el massismo y el PRO para conformar un acuerdo electoral con miras a los comicios legislativos del año próximo.

Agregó: “Con los miembros del Gobierno tengo buena sintonía personal, sobre todo con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pero debe ser natural que el Presidente me convoque a dialogar. Yo no estoy pensando hoy en las cuestiones electorales”.

En tanto, consideró que la administración nacional “tiene que convocar a todos” a una mesa amplia para enfrentar las problemáticas sociales y económicas.

“La convocatoria al diálogo tiene que ser incluso más amplia que el marco de la política, yo siento que algo que está demorado en este gobierno, y no termino de verlos muy convencidos, es la convocatoria a un acuerdo político, económico y social”, recalcó.