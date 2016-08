El Gobierno avanza en la apertura del mercado aerocomercial

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sigue tratando de atraer nuevos jugadores a la industria aerocomercial y ayer sumó más pedidos. Así lo confió a El Cronista a la salida de una exposición que brindó en la jornada de Infraestructura & Tecnología 2016 organizada por la Cámara de Comercio de los EE.UU. (AmCham) bajo el lema de Pensar en Economías Sustentables, en el auditorio de la empresa Accenture, en la Ciudad de Buenos Aires.



"Tuvimos reuniones con dos grupos nuevos de inversores que quieren empezar a operar en el mercado aéreo de la Argentina", afirmó el funcionario que, frente a la consulta de cuáles eran las compañías, sólo dijo que "una es una empresa nacional y la otra es un mezcla de capital extranjero con socios de capital local".



El funcionario afirmó que "la mayor competencia" es lo que va a generar un mejor mercado y desestimó que esto afectará a la compañía de bandera nacional. "Aerolíneas Argentinas está muy bien, está operando con buen ritmo y creciendo, lo que muestra que la apertura no sólo que no le hizo perder negocio sino que la hizo mejorar".



Pero no todas son buenas en el mercado aerocomercial. Según comentó el interés de la compañía London Supply de crear una aerolínea patagónica "se diluyó", y se mostró contrariado por lo "lento" que viene el desembarco del gigante colombiano Avianca.



"No sabemos muy bien por qué, pero todavía no presentaron el pedido de audiencia pública ni varios documentos que son necesarios para poder empezar a operar. Vienen muy lentos", dijo el funcionario.

En su exposición Dietrich resaltó la necesidad de "recrear la confianza" entre el sector público y el privado para llevar adelante el Plan Nacional de Infraestructura, que demandará una inversión de u$s 30.000 millones en los próximos cinco años.



El funcionario aprovechó la platea de empresarios y proyectó un video que mostraba las obras a su cargo en rutas, viaductos, trenes y aeropuertos. En vialidad precisó que en los próximos cuatro años se construirán 2800 km de autopistas, 900 de los cuales ya están en obra; que ya se licitaron 500 km de vías del Belgrano Cargas; y ratificó que en 2017 el Roca electrificado llegará a La Plata y que en octubre venidero comenzarán las obras del soterramiento del Sarmiento, entre otras cuestiones.



En otro tramo de la charla citó la repavimentación de la ruta nacional 11 en Santa Fe y respecto del aeropuerto de Tucumán destacó la importancia de la plataforma de carga que permitirá la normal exportación de la producción de arándanos.



Al preguntársele qué mecanismos garantizar transparencia y generación de confianza dijo que "en primer lugar son las personas, gente honrada y transparente" y luego "los procesos". Ejemplificó que ahora no se venden los pliegos de licitación sino que se publican en Internet para evitar la cartelización de las empresas.