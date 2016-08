Debates presidenciales: sancionarán a candidatos que no se presenten

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, dio un fuerte respaldo ayer a los proyectos que se debaten en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y que buscan establecer la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales. El magistrado aprobó las propuestas de que los candidatos deban participar de las discusiones pre-electorales y que, si no lo hacen, ellos y sus partidos sean penalizados. Y también consideró "una buena idea" que los debates presidenciales sean transmitidos por cadena nacional.

"Apoyamos las iniciativas. Es antipático decirlo en una ley que busca asegurar el debate democrático, pero creemos que (la no participación del debate presidencial) debe tener sanción. Si no sería inocuo", definió Dalla Vía ante los senadores. A su juicio, esa penalidad "no tiene que ser ni lo excesivamente rígida como para perder proporción con lo que acá se está custodiando ni tan inocua como para que no pase nada".

En los seis proyectos que analiza la comisión, las propuestas de sanción varían entre la simbólica silla vacía, el descuento de minutos de publicidad oficial asignados al partido del infractor, y el agregado de una leyenda en cada una de sus propagandas, recordando a los electores que el candidato del aviso incumplió la obligación de debatir.

Dalla Vía respaldó ese abanico de opciones. "Estamos de acuerdo con que el candidato que no se presente tenga su silla vacía", definió, sobre la propuesta de reprimenda simbólica a quien se ausente. Además, consideró que agregar un mensaje en la publicidad electoral del infractor es "una medida razonable". "Por supuesto que esto habrá que ajustarlo con la Ley de Reforma Política en cuanto a la distribución de espacios publicitarios para los partidos políticos", aclaró.

Al respecto, el jujeño Walter Barrionuevo preguntó si la penalidad no terminaría "violando la garantía constitucional de que para el acceso a los cargos públicos es suficiente con la idoneidad". Y Dalla Vía consideró que no. "El sistema democrático tiene derecho a exigir a sus participantes. La medida no quita al candidato de la carrera. Pero sí lo hace competir advirtiendo que esto tiene alguna consecuencia", destacó.

Además, el juez respaldó la posibilidad de transmitir las discusiones en cadena nacional. "Se ha usado tanto a veces se han cometido abusos. Es un tema de la mayor relevancia ofrecerle a la ciudadanía esta opción", señaló.