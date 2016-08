A pesar de la estabilidad cambiaria, los argentinos no renuncian al dólar

El hábito de ahorrar dólares en efectivo no es fácil de erradicar entre los argentinos. Tras la devaluación del dólar oficial en diciembre pasado y una escalada que llevó al precio a los $ 16 en los primeros días de marzo, la divisa no ha mostrado más que debilidad. Desde entonces, sólo el mes de junio fue alcista para la moneda fetiche de los argentinos, mientras que los plazos fijos, las letras Lebac y otros activos más complejos arrojaron sus mejores resultados nominales en varios años. Pero nada de eso importó: compraron u$s 6613 millones en los primeros 7 meses del año, un tercio de ellos en junio y julio.



El Banco Central (BCRA) publicó ayer su Informe de Balance Cambiario del mes de julio. Allí la entidad conducida por Federico Sturzenegger consignó que las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) resultaron en un superávit de u$s 889 millones durante ese mes, frente al déficit de u$s 1400 millones de mismo período del año pasado.



El superávit se explicó más que nada por ingresos por casi u$s 2900 millones generadas por colocaciones de deuda de gobiernos locales y el sector privado. La entrada de inversiones extranjeras, mientras tanto, no pudo sostener el avance que había mostrado en junio y se redujo a u$s 285 millones desde los u$s 642 millones del mes anterior, principalmente por la menor entrada de inversión extranjera directa, que pasó de ingresos netos por u$s 405 millones a u$s 158 millones.



Por el lado de los egresos se destacaron las compras de activos externos por u$s 1242 millones y los pagos de servicios por u$s 1077 millones. Dentro de la formación de activos externos se destacaron las compras que hicieron 653.000 clientes por u$s 1415 millones durante junio, con una importante participación de minoristas.

El 55% de esa cifra se trató de compras de personas físicas o jurídicas que compraron menos de u$s 10.000 en todo el mes. El 26% de los adquirientes compraron entre u$s 10.000 y u$s 100.000, mientras que el resto se repartió entre cifras mayores.



Las ventas de dólares hechas durante el período dejaron un saldo de compras netas por u$s 964 millones en julio pasado. Muy cerca de los u$s 1005 millones de junio. Entre enero y julio los argentinos compraron u$s 6613 millones (un aumento del 92% respecto a mismo período del año pasado, cuando regía el cepo).

"Evidentemente al argentino le cuesta mucho dejar de pensar en dólares, esa demanda de casi u$s 1000 millones es más importante que el saldo comercial, que es casi neutro, y te marca que falta para que haya confianza en el peso aún con tasas altas", dijo Martín Polo de Analytica.



Los picos de compra no fueron casuales, se dieron después de las subas más importantes de la divisa. "Cada vez que sube un poco vuelve a moverse la compra minorista, lo vimos en febrero y también en junio", dijeron en una entidad.



Tras la salida del cepo en diciembre, en enero se vendieron u$s 1226 millones, tras la suba de casi 14% que anotó la divisa en febrero, en marzo se vendieron u$s 1113 millones y los picos de junio y julio se relacionan con el avance del 7% que mostró la divisa en el primero de esos dos meses.



"En el escenario actual es bueno para el BCRA que se mantenga la compra de billetes", dijo Gabriel Zelpo, de la consultora Elypsis. "En meses anteriores tenía que comprar el propio banco para que no baje más el precio del dólar y después esterilizar los pesos que usaba, con esto no emite pesos", agregó.

Bajó el dólar mayorista

El dólar en el mercado mayorista perdió ayer casi todo lo que había avanzado el lunes en el mercado mayorista y cerró a $ 15,01. El minorista, sin embargo, se mantuvo firme en$ 15,28 en las pizarras de bancos y casas de cambio.