u$s 889 millones

Fue el superávit del mercado único y libre de cambios en julio, frente al déficit de u$s 1400 millones que había sufrido en mismo mes del año pasado



u$s 2779 millones

Fueron los ingresos por préstamos financieros y otros durante julio. Ese ingreso compensó las salidas por servicios (que incluye turismo), renta y formación de activos externos, que incluye la compra de billetes