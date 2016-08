Entradas agotadas: se pagaron hasta $ 10.000 para ver a Al Pacino en el Teatro Colón

Con el modelo de las entrevistas del ciclo "Inside the Actor’s Studio" que se emiten por el canal Film & Arts y conduce James Lipton, el público argentino podrá asistir el 28 de octubre a una especial gala en el Teatro Colón. Se trata de "An evening with Al Pacino" el espectáculo con el que la mítica estrella de Hollywood se presenta en diferentes ciudades del mundo, y que llegará por primera vez a Latinoamérica.



Según pudo averiguar El Cronista anoche en tuentrada.com, solamente con la preventa del banco auspiciante las localidades ya están prácticamente agotadas, quedan unos pocos tickets VIP por $ 9800, que incluyen el acceso a un cocktail y "Meet & Greet" con el intérprete en el Salón Dorado del teatro; Palco Bajo Centro a $ 4400, y Palco Balcón Lateral y Palco Alto Centro por $ 4100. Todo lo que es Cazuela, Tertulia, Galería Alta y Paraíso ("gallinero"), que se vendían con precios que partían desde los $ 350, ya fue vendido, o comprometido a nivel empresas.



Durante el show, el protagonista de algunos de los clásicos más importantes de la historia de la cinematografía, realiza un recorrido por su vida -desde su niñez hasta la actualidad-dando a conocer aspectos desconocidos de su carrera como así también anécdotas sorprendentes de su universo privado.



Los espectadores podrán disfrutar de una presentación de carácter intimista, una puesta en escena en primera persona (con traducción al español) a través de la cual Pacino invitará a sumergirse en lo más profundo de su proceso creativo -ese que lo ha convertido en uno de los mejores exponentes del género-mientras se proyectan algunos de las icónicas secuencias de sus principales películas, y que incluyen también material inédito.

El genial artista también mostrará su versatilidad actoral, recuperando el espíritu de aquellos personajes emblemáticos que supo componer en el cine y que le valieron el reconocimiento mundial. Así, por momentos, volverá a ser el imperturbable Michael Corleone de "El padrino"; el policía Sérpico que luchaba contra la corrupción de su propia fuerza; el inexperto ladrón de bancos de "Tarde de perros", o el amargado coronel Frank Slade de "Perfume de mujer", entre otros.



La performance concluye con una interacción con el público en la que Pacino responde preguntas de los asistentes, generando así un interesante espacio de intercambio. Vale la pena mencionar que Al Pacino está en pareja con la modelo y actriz argentina Lucila Polak, quien por esos días, el 27 de octubre, está estrenando en nuestro país el film "Resentimental" de Leonardo Damario, junto a Alejandro Awada.



"An evening with Al Pacino" es una producción de Adrian Suar, en conjunto con Preludio Producciones, Nacho Laviaguerre Producciones y TIELESS Media de Federico Polak (padre de Lucila y ex vocero de Raúl Alfonsín) y Fernando Abadi.