EN 300 caracteres

Pan American Energy (PAE), empresa de exploración y producción de hidrocarburos, expandió su Universidad Corporativa, Energy Learning Center (ELC), con el desarrollo de nuevas escuelas con foco en la formación de líderes y en disciplinas técnicas. A través de su universidad, más del 90% de los colaboradores participan de actividades. En el último año, dictó más de 120.000 horas de capacitación, con una inversión anual total de u$s 5.800.000.Movistar presenta una nueva solución, Video Supervisión Kit Autoinstalable, a través de la cual es posible visualizar aquello que sucede en un local, oficina y/o depósito a pesar de no estar allí. Por una cámara IP (del tamaño de un equipo móvil) instalada en el lugar, los clientes del segmento corporativo podrán monitorear lo que sucede en sus negocios desde una PC (en un portal Web), smartphone o tablet (con una aplicación), hasta 9 cámaras en simultáneo.Para promover el desarrollo académico de los jóvenes, Adimra reconocerá con una beca para abril/diciembre de 2017 a siete egresados del ciclo intermedio que quieran formarse profesionalmente en carreras de ingeniería afines al sector metalúrgico (industrial, mecánica, electrónica, etc.), y no puedan afrontar los costos de sus estudios universitarios. Para solicitar la beca hasta el 31/10, deben tener promedio de 8 o superior y no recibir otro beneficio similar.