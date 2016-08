Desde el 2010 se invirtieron en Terminal Puerto Rosario (TPR) u$s 35 millones sólo en equipamiento y tecnología, y en 2016 con un aporte de u$s 10 millones, se iniciaron las primeras obras de infraestructura focalizadas en ampliar la terminal de contenedores para operar hasta 100.000 Teus. De acuerdo al plan maestro, para llegar al máximo nivel de eficiencia se puede requerir un desembolso del orden de u$s 400 millones.

Los contenedores se movilizan con grúas móviles, y TPR cuenta con dos Gottwald post Panamax, y se está incorporando una tercera. Dentro del plan maestro está considerado modificar la estructura de los muelles para utilizar una grúa pórtico pero hoy todavía no es necesario ni por tamaño de buque ni por volumen.

El contrato de concesión es por 30 años y se inició en 2002.