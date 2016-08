Galicia lidera las caídas de las acciones argentinas en Wall Street

En Wall Street, las acciones de Grupo Financiero Galicia se hunden hasta 2,04 por ciento antes del cierre, hasta los 30,19 dólares cada una, y encabezan las bajas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en ese mercado.

Las otras caídas más importantes las registran Nortel, -1,95% (u$s 21,17); Banco Macro, -1,72% (u$s 78,35); y Ternium, -1,44% (u$s 20,47).

También operan con signo negative los ADRs de TGS, -1,34% (u$s 5,89); Bunge, -0,59% (u$s 62,43); Tenaris, -0,45% (u$s 27,93); Pampa Energía, -0,32% (u$s 25,29); Petrobras Argentina, -0,31% (u$s 6,16); y Cresud, -0,05% (u$s 17,71)

Como contrapartida, avanzan los papeles de Globant, 1,51% (u$s 39); Irsa, 1,13% (u$s 18,84); Telecom Argentina, 0,94% (u$S 18,17); Banco Francés, 0,88% (u$s 20,75); YPF, 0,47% (u$s 17,16); y Edenor, 0,12% (u$s 16,81).