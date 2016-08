Urtubey pone límites:

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que el PJ actualmente no es una fuerza progresista y por eso "no sirve" a la sociedad, a la vez que consideró que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa no forman parte del justicialismo porque construyeron sus propios espacios políticos

"Estamos trabajando para tener una herramienta que le sirva a la sociedad, como instrumento para expresarse, creo que el peronismo puede serlo, no como está ahora, lamentablemente como está ahora no sirve porque más se parece a una expresión conservadora que una fuerza como la que debe ser el peronismo, una fuerza progresista", aseguró el gobernador salteño, en declaraciones al Canal C de Córdoba

Por otra parte, reiteró su deseo de que le vaya "bien al gobierno" de Mauricio Macri y pidió salir de la lógica que indica que, "como uno es oposición quiere que le vaya mal" al oficialismo.

No obstante, opinó que el gobierno está haciendo el necesario "sinceramiento de la macroeconomía", pero con un "costado de desprecio al impacto social de algunas medidas", dijo, y pidió "darle más previsibilidad a la gestión".

Al referirse al lugar que ocupa la ex presidenta en el PJ, manifestó: "Ella tomó la decisión de construir un espacio propio y me parece que está muy bien".

Algo similar, señaló respecto del jefe del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, quien "tomó la decisión de caminar por otro andarivel" al crear otro espacio político.

"Claramente no comparte (Massa) con nosotros una mirada, yo no concibo a la política como una construcción individual, si no es una gesta colectiva no sirve para nada", finalizó.

