¿Un Ministerio para Margarita?

Columnistas

El cambio que durante años propuso Margarita Stolbizer pa­ra la provincia de Buenos Aires llegó de la mano de María Euge­nia Vidal y no de la suya. ¿Se arriesgará otra vez?, se pregun­tan en el Gobieno nacional mientras multiplican los "mi­mos’ a la ex candidata presiden­cial.

Para las legislativas del año pró­ximo, Margarita sigue siendo la figura más fuerte del GEN. Pre­

feriría, dicen, no exponerse a una campaña cada 24 meses. La desmiente su agenda completa de viajes, reuniones y aparicio­nes mediáticas con frenético rit­mo electoral, denuncias contra Cristina Kirchner incluidas.

La ecuación que preocupa al Gobierno es sencilla. En comi­cios legislativos el 3% que sacó Stolbizer el año pasado podría ser un piso y no su techo. Es un riesgo que el Gobierno preferiría evitar, admiten. No es temor a que gane, se defienden, pero sí a lo que les pueda restar. Y a lo que pueda sumarle a un Sergio Massa que la quiere en su equi­po. Comparten por ahora sinto­nía en el Congreso y un rol de "o­

posición constructiva". El mas­sismo plantea que no es tiempo de confrontar cuando una parte importante de la sociedad aún confía en este Gobierno. Esa es la razón por la que el diputado y excandidato presidencial tal vez no se presente en 2017 y pro­mueva a su mujer, Malena Gal­marini, para ocupar su lugar.

Stolbizer ya sabe que con fór­mulas ‘puras’, como fue Progre­sistas, el crecimiento es acota­do, y así argumenta una posible unión con el ex intendente de Tigre con la sola condición de dejar fuera a “lo peor del pero­ nismo”.

El escenario preocupa a Cam­biemos que hace cuentas mien­tras evalúa encuestas del Co­nurbano. Y argumentan en off: Stolbizer cumple su cuarto mandato como diputada nacio­nal, ya fue tres veces candidata a gobernadora y candidata presi­dencial en 2015, ¿se animará a otra derrota?. Es en ese contexto que planean una oferta tentado­ra para Margarita: un cargo en el gabinete con la invitación a “gestionar”.

La fantasía de una respuesta po­sitiva incluye un triple benefi­cio. Primero, refrescar el gabi­nete en un año clave con una fi­gura comparable a lo que fue sumar a Elisa Carrió, por ejem­plo. Segundo, correr de la esce­na a una competidora impor­tante. Y tercero, robarle una aliada a Massa, que algunos do­lores de cabeza les trae cuando obliga a Cambiemos a negociar en el Congreso.

Por ahora el planteo no sale del estricto off the record. Pero so­bran gestos y señales que van en ese sentido. Cada 15 días Stolbi­zer se reune con Vidal. La gober­nadora escucha sus propuestas y planteos, siempre con simpa­tía. Se ven en la sede porteña del Banco Provincia o en la zona Oeste donde fueron casi veci­nas. El último encuentro fue un desayuno en Morón, en la casa de Margarita.

Como la gobernadora, también la reciben y escuchan los minis­tros bonaerenses y los ministros del gobierno nacional. Y tam­bién, y nada menos, el Presiden­te Mauricio Macri que para esta tarde le concedió una audiencia para ella sola. En el encuentro Stolbizer le regalará el libro que condensa todas sus denuncias contra Cristina y el kirchnerismo. Él se excusará por no poder ir a la presentación porque estará en viaje a China.