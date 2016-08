La ANSeS duplicará el honorario para los abogados de la Capital

edición impresa Economía y política

Economía y política

El monto de honorarios que el Gobierno decretó que la ANSeS pagará a los abogados para firmar los acuerdos transaccionales será del doble en la Ciudad de Buenos Aires: $ 1000. Se debe al acuerdo al que llegaron el organismo previsional y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf).

El acuerdo, al que se llegó el viernes pasado pero todavía no está rubricado, surge de un malestar generalizado entre los letrados. Desde ANSeS confirmaron que están trabajando en la línea de duplicar los honorarios de $ 500 fijado inicialmente por el decreto 894/16 para los abogados que asesoren a los jubilados que no tengan juicio iniciado para homologar los acuerdos transaccionales.

"Pudimos duplicar el honorario", dijo Jorge Rizzo, presidente del Cpacf, a El Cronista. "Me satisface, porque si un abogado arma 20 carpetas, ya que hay 2 millones de casos, el que lo haga bien va a poder trabajar mucho", agregó.

El honorario pudo duplicarse porque la ANSeS necesitaba que Cpacf armara un registro de los abogados, para determinar que cumplieran con los requisitos, que el organismo previsional pudiera capacitarlos, filtrar a los letrados suspendidos en tribunales de disciplina, etc.

Los tiempos corren porque la reparación histórica comienza en septiembre próximo.

Para Federico Despoulis Netri, de la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP), "lo que se busca es que el jubilado llegue a un acuerdo con la menor asistencia posible y eso es un tema complicado". Porque para un previsionalista tampoco los $ 1000 cubren las necesidades, ya que el abogado tendrá, con ese monto, que hacer el cálculo, que cuesta unos $ 700 por caso, asesorar al jubilado y cerrar el convenio.

Para la fijación de los honorarios que pagará la ANSeS con financiamiento del Tesoro no se tomó en cuenta el valor de la unidad de medida arancelaria, en $ 1225.

Según dijo Rizzo, esa unidad se actualiza cuatro veces por año siguiendo el 1,5% de la remuneración de los jueces de primera instancia porteños y se consideró inequitativo con los jubilados, que obtienen dos actualizaciones por año (el decreto 894 determinó que el importe de los honorarios se actualizará hasta la fecha de homologación por el régimen de movilidad que gozan los jubilados, por la ley 26.417).

Además, la ANSeS reconocerá una suma adicional en concepto de gastos judiciales correspondientes a cada jurisdicción.

En la Capital, los abogados pagan un bono de $ 90 al Cpacf para cerrar acuerdos.

El acuerdo al que llegó el Cpacf forma parte de un malestar que ya había expresado la ADAP en una carta documento que envió a la ANSeS el 3 de agosto pasado, donde consideraba los $ 500 más gastos un "flagrante agravio" en cuanto "al estudio, desarrollo y conclusión de cada caso en particular", ya que esa suma implicaba menos de la mitad de lo establecido en la ley de Honorarios Profesionales.

Además, el consejo superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires había declarado que ese monto no cubría la ley arancelaria y exigía al Ejecutivo que el asesoramiento y representación procesal se ajuste a la ley 21.839, del 11% al 20% del proceso.

Y la Federación Argentina de Colegios de Abogados declaró que el monto fue fijado "en forma unilateral" y que "es indigno e irrazonable por la labor profesional, teniendo en cuenta la tarea que el análisis de la situación presenta; sin perjuicio de la libertad de acordar al respecto" y que "vulnera además el principio de legalidad".