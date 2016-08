Las asociaciones de consumidores piden extender la tarifa social

edición impresa Economía y política

Dieciocho entidades se reunieron con el titular del Ente Nacional Regulador del Gas, David Tezanos González para obtener información de cara a la audiencia pública

El titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González, recibió ayer a 18 asociaciones de consumidores que le habían solicitado un encuentro de cara a la audiencia pública.

Las entidades habían solicitado el encuentro para pedir información técnica con el fin de preparar sus exposiciones y, por lo que reflejaron, salieron conformes de la reunión.

"Les planteamos que se tenga en cuenta y a consideración la necesidad de los usuarios y le pedimos toda la información disponible", explicó a El Cronista la presidente del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada.

Consultada sobre si en la conversación se habló de posibles topes en los aumentos, Andrada explicó que "no se habló ni de incremento ni de porcentajes". "Nosotros solamente planteamos la necesidad de que se tenga en cuenta que los aumentos tienen que ser graduales y que también se haga por regiones, por que las temperaturas influyen el consumo", indicó.

Además, Andrada dijo que plantearon la "necesidad de hacer más extensiva" la tarifa social y que "se tenga en cuenta a las asociaciones civiles".

Sandra González, presidente de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), fue otra de las que participó del encuentro y, luego de asegurar que tuvieron "buena recepción", explicó que ahora "vamos a esperar que en el transcurso de esta semana nos pasen toda la información" y que Tezanos González les dijo que, como mucha de la información es técnica, si hay algo que no queda claro "nos podemos volver a reunir" para evacuar dudas.

"En el encuentro se hizo mucho hincapié en la tarifa social y, aunque no se habló de número o porcentajes de aumentos, si planteamos que no es lo mismo un 200% para alguien que paga $ 50 que para otro que paga $ 1000".

González también se refirió a la necesidad de "dividir en regiones" al país para aplicar las alzas de tarifa. "Todos sabemos que hay que readecuar las tarifas, pero mecanismo que utilizaron no fue el mejor. Nosotros hicimos hincapié con que hay que equiparar los valores de Buenos Aires con los del interior del país. Pero también que hay que tener en cuenta las cuestiones climáticas", dijo.

Luego de asegurar que salieron "conformes" del encuentro porque "nos escucharon" la titular de Adecua confió que hicieron un pedido que no se esperaba. "Aprovechamos también para pedirles que queremos de participar del consejo que se conformó con los ex secretarios de energía, la idea es colaborar desde el sentido común". Tezanos González les respondió que lo iban a tener en cuenta y que iba a ser planteado en el Ministerio de Energía y Minería que comanda Juan José Aranguren para que sea analizado .

Por último, y aunque no forma parte de la discusión que tendrá lugar el 16 de septiembre en la Usina del Arte, la titular de Adecua dijo que se habló de la garrafa social.

"Hay millones de argentinos en todo el país que no van a poder participar de la discusión de la suba o no de la tarifa del gas porque no tienen acceso a la red. Lo que se acordó es que en las próximas reuniones podamos también avanzar con el tema de las garrafas sociales porque la gran mayoría de la gente no consigue las garras con el precio de referencia de 90 pesos", explicó.