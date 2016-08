edición impresa Economía y política

El Gobierno oficializó ayer la creación del Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, anunciado días atrás por el ministro Juan José Aranguren, que estará integrado por ex secretarios del área quienes oficiarán de colaboradores en el desarrollo de proyectos a "mediano y largo plazo".

La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial con la publicación de la resolución 164 -E/2016 del Ministerio de Energía y Minería, que lleva la firma del propio Aranguren, y el Consejo estará integrado Emilio Apud (secretario de Energía en 2001 durante el gobierno de la Alianza); Julio César Aráoz (ocupó esa área entre 1989 y 1990); Alberto Enrique Devoto (secretario entre 2002 y 2003); Alieto Guadagni (entre marzo y agosto de 2002); Jorge Lapeña (subsecretario de Planificación Energética entre 1983 y 1988); Daniel Montamat (de 1999 a 2000) y Raúl Antonio Olocco (entre junio y julio de 1989).

El nuevo organismo tendrá como objetivo "brindar opinión según lo requiera el Ministerio de Energía respecto del desarrollo e implementación de políticas energéticas concebidas para el mediano y largo plazo, sobre la base de criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo sustentable".

Uno de los representante del consejo más cercano al Gobierno –formó parte de los equipos técnicos del think tank del Pro Pensar– es Apud, quien explicó que esto es "para salir de la trampa del corto plazo. Este grupo es una mezcla de especialistas de diferente extracción política que buscará trabajar en salir del corto plazo que hemos vivido en los últimos años y que es letal para el sector energético".

Consultado por los rumores que aseguran que el Gobierno ahora llevará adelante un incremento en la tarifa de gas residencial con un techo de 300% actualizable cada seis meses, el ex secretario de la Alianza confirmó que, aunque no conoce el detalle, "esa es la idea" de la administración Cambiemos. "Con esto, lo que se hace es que el aumento sea menor y más extendido en el tiempo, porque así se tardaría tres años en alcanzar la tarifa de equilibrio", sostuvo.

Apud, que explicó que la tarifa en boca de pozo "puede estar, en promedio, en u$s 4,70 el millón de BTU", dijo que ahora habrá que buscar una fuente de financiamiento para pagar los subsidios. En declaraciones al programa El Disparador de FM Delta 90.3, el ex funcionario explicó que "hay tres fuentes para seguir con el subsidio, una es la emisión monetaria que es medio explosivo, la otra aumentar los impuestos pero la economía ya está asfixiada, y la tercera es el endeudamiento externo y ahora se puede conseguir dinero a una tasa medianamente razonable. Si se necesita dinero de esa única fuente que queda disponible y veremos que va a ser en detrimento de algunas obras públicas que se van a tener que postergar para pagar esos subsidios que, insisto, son injustos e inequitativos".

En tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas emitió otra resolución, la 3971, sobre la audiencia pública del 16 de septiembre próximo en Buenos Aires, en la que se instruye a los Centros Regionales de ese organismo, para que organicen y dispongan medidas que habiliten la participación simultánea de usuarios en ocho ciudades de Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Fe y Salta.