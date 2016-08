Enojo del kirchnerismo con Stolbizer

edición impresa Economía y política

El Instituto Patria, think tank de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, cargó ayer contra la diputada del GEN Margarita Stolbizer, a quien definió como "oficialista" y acusó de impulsar una "nueva falsa y malintencionada denuncia" como parte de una "nueva operación mediática". El comunicado, firmado por el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, asegura que dicha entidad, que Stolbizer pide investigar, "es una asociación registrada e inscripta en la Inspección General de Justicia". Además, precisó que "bajo esa modalidad se encuentra inscripta en la AFIP con el CUIT número 30715198459, posee dos cuentas bancarias y está inscripta en la Anses como empleadora".