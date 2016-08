Carrió comió asado con el Presidente y avanza contra la AFI

edición impresa Economía y política

Economía y política

Tras almorzar el domingo con el presidente Mauricio Macri, con el foco en limpiar las rispideces entre el PRO y la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió lanzó ayer un paquete de leyes con el que busca desmantelar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en medio de polémicas por escuchas contra el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.

‘Lilita’ ingresó un proyecto en el Congreso en el que retoma un anuncio de campaña del jefe de Estado, al impulsar la creación de una agencia federal contra el crimen organizado. El paquete de leyes, que lleva como autores también a Fernando Sánchez y Alicia Terada (CC), impulsa la derogación de la AFI, justo cuando Carrió tiene en la mira a la número dos de esa agencia, la ‘pro-peronista’ Silvia Majdalani. ‘Lilita’ apunta contra ella por las escuchas contra el ex titular de la Aduana, a quien Macri avaló separar de su cargo mientras la Justicia lo investiga. En el asado en la quinta "Los Abrojos", Carrió le adelantó al Presidente que este jueves volverá a respaldar al funcionario desplazado, una vez que tenga en sus manos un informe de la legisladora, Paula Oliveto Lago.

A su vez, el combo de leyes que presentó ayer también incluye la federalización de los delitos de narcomenudeo y la federalización de los delitos de torturas.

Macri le dio la venia a Carrió, aunque no comprometió el apoyo del PRO al paquete de leyes que lanzó la diputada. El asado sirvió para que los aliados de Cambiemos resuelvan algunas rispideces. Carrió reprochó que a su partido lo dejaron afuera del último timbreo nacional que encabezaron el PRO y la UCR. Como respuesta, ayer el secretario de Movilización y Voluntariado del PRO, Federico Morales, incluyó en todas las bases de datos a los referentes de la CC y ya acordaron que el espacio de Carrió saldrá a timbrear el próximo 17 de septiembre junto con el PRO y la UCR.

Otro de los puntos que también reclamó Carrió fue la inclusión de su partido en las mesas de Cambiemos provinciales, de cara a las elecciones de 2017.

A pesar de estos reclamos, ‘Lilita’ lanzó varias señales de apoyo a Cambiemos a tal punto que el viernes último se mostró junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté. Carrió busca más protagonismo en los actos en la provincia, donde planea postularse como candidata a senadora el próximo año. En esa línea, planea invitar a funcionarios del Gobierno al acto de los 15 años de la Coalición Cívica, en el distrito de San Nicolás, que será en noviembre y donde podría oficializar su candidatura.