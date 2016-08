El dólar subió 10 centavos a la esperade otro recorte de la tasa de Lebac

Finanzas y mercados

Operadores mencionaron las expectativas de tasa como causa de la suba. También más demanda de importadores. Ayer casi todas las monedas emergentes cayeron por la expectativas de suba de tasa de la Fed. El dólar cerró a $ 15,28, subió 17 centavos en dos ruedas

El dólar subió 10 centavos ayer en las pizarras de los bancos y casas de cambio para cerrar a $ 15,28, su mayor precio en un mes. Los operadores mencionaron las expectativas de nuevas bajas de la tasa en pesos en la licitación de letras Lebac de mañana, algo de demanda de importadores y el poco volumen operado para explicar la segunda suba consecutiva que le sumó 17 centavos a la divisa en sólo dos ruedas. La moneda argentina se movió en línea, además, con la mayor parte de las monedas emergentes que cayeron frente al dólar.

Hoy el Banco Central (BCRA) hace su licitación semanal de letras y notas con las que regula la masa monetaria. La tasa de la Lebac a 35 días de plazo, de referencia para su política anti inflacionaria, fue recortada en 50 puntos básicos la semana pasada y lleva cuatro semanas de bajas al hilo. Desde fines de abril, cuando estaba en el 38% anual, fue bajando hasta llegar 28,75%.

Ayer, los operadores del mercado cambiario se movieron con la previsión de que hoy habría un nuevo recorte, incluso más grande que los anteriores. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo ayer que la de agosto será "la inflación más baja en 10 años" y el BCRA insiste en que, más allá de la baja puntual que generó el freno a los aumentos de tarifas, el avance de los precios desacelera.

Operadores bancarios señalaron, además, un repunte en la demanda de importadores, en particular de firmas automotrices.

"Como solo quedan dos días hábiles para fin de mes, aparentemente con una licitación de Lebac para mañana y con una tasa aproximada de corte que se estima en 28,25% nominal anual, es factible que los pesos sobrantes se sigan volcando a la divisa norteamericana, para el pago de obligaciones y atesoramiento de las empresas. La tasa del ‘call-money’ bajó a 25,75% nominal anual. La exportación cerealera esta semana estará liquidando a un promedio de 100 millones diarios, y tal vez no sea suficiente para atender las demanda", escribió ABC Mercado de Cambios en un informe para sus clientes.

Ayer se operaron u$s 318 millones en el mercado cambiario mayorista, en línea con el promedio del mes.

La principal fuente de oferta de divisas del mercado, el ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias, repuntó la semana pasada respecto de la anterior pero se mantiene lejos de los máximos del año. Fueron u$s 548 millones, frente a los u$s 396 millones de la semana previa. Desde comienzos de año, el monto liquidado asciende a u$s 17.149 millones, 14% por encima de lo que se había liquidado en mismo período de 2015, u$s 15.050 millones.

Caen monedas emergentes

El peso no fue el único en perder terreno contra el dólar el día de ayer. La semana pasada la titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos dio indicaciones de que habría una nueva suba de tasas antes de fin de año y las monedas emergentes cayeron: el sol peruano perdió 0,75%, el peso colombiano 0,55%, el chileno 0,47% y el rand sudafricano 0,3%.