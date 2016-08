Irregularidades en fundación de Michetti

edición impresa Economía y política

Economía y política

El juez federal Ariel Lijo recibió ayer un informe encargado a la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de la causa que investiga el origen de los fondos que le fueron robados de su casa a la vicepresidenta Gabriela Michetti, el que indica que las Fundaciones sospechadas no presentaban balances.

Lijo recibió los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa (Suma; Fundar Seguridad y Justicia; Crecer y Crecer, y Formar) lideradas por funcionarios y referentes del PRO, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que se trataría de una situación irregular, confirmaron fuentes judiciales.

Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen de $ 245.000 y u$s 50 mil que le robaron de su casa particular en noviembre y por el cual está acusado un integrante de su custodia. Michetti explicó que $ 200.000 eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que presidía; que $ 45.000 eran para pagar una refacción en su casa; y que los dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli.