La Ciudad a punto de ser el primer distrito en adherir al blanqueo nacional

La Ciudad de Buenos Aires liberará de Ingresos Brutos y Sellos a quienes ingresen al blanqueo y de retenciones a quienes depositen dólares en efectivo

La Ciudad de Buenos Aires se convertiría el próximo 8 de septiembre en la primera jurisdicción en adherir al blanqueo nacional, ya que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió el 19 pasado un proyecto a la Legislatura que tiene fecha de tratamiento en el recinto ese día, cuando se aprobaría. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en tanto, puso su firma ayer a un proyecto similar para su envío a la Legislatura de su provincia.

En la iniciativa porteña, que ya pasó por la Comisión de Presupuesto de la Legislatura y obtuvo dictamen, se destaca que los bienes que se exterioricen quedarán liberados de todo tributo que cobra la ciudad, básicamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Asimismo, se destaca que todas las operaciones que se efectúen serán consideradas no onerosas y, por lo tanto, no estarán alcanzadas con el Impuesto de Sellos, comentó Gastón Vidal Quera, de Lisicki, Litvin y Asociados.

Además, los depósitos efectuados para blanquear los dólares del colchón no estarán sujetos a regímenes de retención y/o percepción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el proyecto establece un plan de pagos excepcional de impuestos, que reproduce la moratoria nacional para los tributos que recauda la Ciudad de Buenos Aires. Se destaca la condonación de todas las sanciones y la suspensión de las acciones penales en curso. Como diferencia, el plazo para ingresar en esta moratoria vence en diciembre de 2016 y la nacional en marzo de 2017, añadió Vidal Quera.

Existen otras jurisdicciones que han manifestado su intención de seguir los pasos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, como es el caso de la provincia de Buenos Aires.

En esa provincia, el diputado Ricardo Lissalde, del Frente Renovador, presentó un proyecto para que Buenos Aires adhiera al blanqueo de capitales sancionada por el Congreso nacional, de manera de liberar del pago de impuestos provinciales a los bienes que ingresen al proceso de sinceramiento fiscal.

La iniciativa propicia la adhesión a la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal y Programa Nacional que apunta a garantizar el pago de haberes jubilatorios y crea una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años.

Además establece que los contribuyentes con domicilio en el territorio bonaerense que se amparen a los alcances de esa normativa serán liberados del pago de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes que tuvieran origen en los bienes y tenencia de moneda declarados en forma voluntaria.

Lissalde consideró "indispensable" que la provincia adhiera a la ley nacional "adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar a sus respectivas jurisdicciones, tal como lo están haciendo otras provincias".

También dijo que la norma en cuestión "pretende brindar el marco necesario a fin de posibilitar que quienes posean activos ocultos puedan incorporarlos al sistema productivo a través de un régimen de sinceramiento fiscal que tiende al blanqueo de capitales".