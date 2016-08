El desempleo subió cerca de 2 puntos a 10,5% en Capital Federal

edición impresa Economía y política

Cuando se difundieron datos del Indec sobre desempleo, no se pudo afirmar su incremento: con el dato porteño se confirma la suba de casi 2 puntos hasta el 10,5% frente al 8,6%

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires creció casi 2 puntos porcentuales en un año al pasar de 8,6% en el segundo trimestre de 2015 al 10,5% a junio. Con este dato se confirma que la desocupación aumentó en los últimos 12 meses, comparación que no podía concretarse con los datos del Indec ya que están en revisión desde 2007 y hasta 2015. Además, cuando se pone la lupa sobre el período comprendido entre el último trimestre de 2015 y junio de este año, el porcentaje de personas que buscan empleo y no lo encuentran subió 3,7 puntos porcentuales, desde el 6,8% de fines de año.

"La tasa de desempleo del 9,3% es alta, sin dudas. ¿Es más alta que la del año pasado? Y no estamos seguros porque el Indec truchaba los números. Lo que sí vemos es que, dentro de esos indicadores, el empleo no cayó en el último año. Lo dice la encuesta de hogares del Indec", sostuvo ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay en declaraciones radiales.

El dato aportado ayer por la Dirección General de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires confirma no sólo el incremento del desempleo (al menos en Capital Federal), si no también que en el segundo trimestre la desocupación dejó de ser de un dígito por primera vez desde el tercero de 2014, momento desde cuando se comenzó a elaborar este indicador por parte de este instituto porteño. De esta manera, es el porcentaje más elevado de la serie.

El 10,5% difundido ayer contrasta con el dato del Indec, según el cual el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires alcanza al 8,5% de la población: mientras que para el organismo de estadísticas porteño hay 177.555 desocupados, para el instituto dirigido por Jorge Todesca son 140.000 las personas que buscan y no consiguen trabajo, es decir, una diferencia de 37.555 individuos.

Un año atrás, según el instituto porteño, eran 141.408 las personas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires, número cercano al dato del Indec pero para el segundo trimestre de este año.

La tasa de empleo alcanzó 49,7% y permaneció casi estable en forma interanual (49,5%). Para el Indec este porcentaje es mayor, ya que llega al 51,4% de la población.

A su vez, la tasa de actividad porteña creció de manera interanual: pasó de 54,1% en el segundo trimestre de 2015 al 55,5% actual.

En la información detallada, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene peores indicadores en comparación con el norte: en desempleo, la brecha es de casi 7 puntos, con desocupación en 13% frente al 6,1% del norte. En la zona centro se ubica en 11,2%, también por encima del promedio porteño de 10,5%.

Tanto en el varón como la mujer la desocupación (8,7% y 12,3%) se incrementó en 1,2 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente (7,5% y 9,7%) de forma interanual. Así, de las 177.555 personas que no tienen trabajo, 74.910 son hombres y 102.645 son mujeres.

Desde el Indec resaltaron que los datos entre el primer trimestre de 2007 y el último de 2015 no deben tomarse. "Se desestima su utilización a los fines de comparación y para el análisis del mercado de trabajo", consta en un informe que distribuyeron en la presentación de los datos de mercado de trabajo la semana pasada. Para el organismo oficial, la desocupación había llegado a 5,9% al tercer trimestre de 2015.