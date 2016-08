Después de la renuncia, Messi se reintegra hoy a la Selección y festejan todos

edición impresa Deportes

El capitán albiceleste llega al país para integrarse al equipo que dirige el "Patón" Bauza, con vistas a los partidos con Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

Lionel Messi llega hoy a la Argentina para sumarse al plantel del seleccionado que afrontará dos partidos de Eliminatorias, tras un par de horas de incertidumbre producto de haberse sometido ayer a una revisión médica en el Barcelona por unas molestias musculares.

De esta forma, con su presencia este martes en el predio de Ezeiza, Messi habrá enterrado con hechos aquel anuncio de dejar de jugar en el seleccionado tras la frustrada final ante Chile por la Copa Centenario en Estados Unidos.

Así quedarán atrás no sólo los lamentos de los hinchas, sino también de los dirigentes locales y los sponsors, los cuales temían, por el lado de la AFA, no sólo que la Argentina padezca para clasificar a Rusia 2018, sino también que el cachet del equipo se reduzca notablemente; y por el de los auspiciantes también temían una merma en la venta de productos, merchandising, etc.

Antes del mediodía argentino y mientras la AFA confirmaba las bajas de los lesionados Sergio Agüero y Javier Pastore, en España los medios locales dieron cuenta que Messi "podrá jugar los dos partidos" ante Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, luego el Barcelona emitió un parte en el que señala que Messi tiene molestias en un aductor izquierdo y su "disponibilidades para jugar" está supeditada a la "evolución" que tenga.

Ese acuerdo fue consensuado entre "los servicios médicos" del club catalán y la AFA, señaló la entidad europea.

En una entrevista previa a dirigir su primer entrenamiento, el técnico Edgardo Bauza dijo que Messi "está bien y lo vamos a cuidar".

Messi llegó en su auto a la Ciudad Deportiva del Barcelona para someterse a la revisión médica lo cual disparó el enigma sobre una eventual baja, pero el temor se disipó a las dos horas cuando se informó que las molestias en el pubis son propias del comienzo de temporada. No obstante, Barcelona fijó posición para curarse en salud ante su gema mayor.

"Las pruebas realizadas durante el día de hoy (por ayer) han confirmado que Leo Messi tiene unas molestias en el aductor izquierdo. Este informe con el cual viaja está consensuado entre los Servicios Médicos del FC Barcelona y la AFA. El jugador viaja a Argentina para incorporarse a su selección y la evolución de las molestias marcará su disponibilidad para disputar los partidos programados". Messi, quien celebró el domingo otro triunfo con Barcelona sobre el Athletic Bilbao, estará llegando de madrugada junto a Javier Mascherano para hacer su primer entrenamiento bajo la conducción de Edgardo Bauza, el nuevo entrenador del seleccionado, que el jueves tendrá su primera prueba de fuego en un nuevo clásico rioplatense.