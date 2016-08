Cristina se solidarizó con Rousseff

edición impresa Internacionales

Internacionales

La ex presidenta argentina Cristina Kirchner publicó ayer una carta que recibió del ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en la que se consigna "la grave situación política e institucional que se vive en Brasil", y se solidarizó con Dilma Rousseff en el marco del proceso de juicio político en su contra.

"Cualquier coincidencia con lo que sucedió y esta sucediendo en nuestro país no es casualidad. Es estrategia dura y pura, sobre la región, contra los gobiernos nacionales, populares y democráticos y sobre sus líderes políticos", indicó Cristina por Facebook.

Además, citó palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, y sostuvo que "es algo más grave" que la "persecución judicial y escarmiento" para "presidentes de izquierda", ya que "se trata de volver al pasado de pobreza y mediocridad para las grandes mayorías en beneficio del inmenso poder económico de unos pocos". "¿Se darán cuenta los pueblos? ¿Lo advertirán las sociedades modernas bombardeadas mediáticamente?".

En la misiva, Lula recuerda que durante su gobierno, "Brasil salió del mapa del hambre de la ONU, y salieron de la miseria 35 millones de personas".