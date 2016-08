Empresario de EE.UU. compra el Olympique de Marsella

edición impresa Deportes

El Olympique de Marsella, donde dirigió Marcelo Bielsa, pasó a ser propiedad del empresario estadounidense Frank McCourt, ex dueño del club de béisbol de Los Angeles Dodgers, anunció este lunes el alcalde de la ciudad, JeanClaude Gaudin, en una conferencia de prensa junto al propio McCourt y a la hasta ahora propietaria Margarita Louis-Dreyfus.

"Hay un procedimiento en curso, que nos llevar hasta la confirmación de la transacción en unas semanas", indicó el nuevo propietario del club de la Ligue 1 francesa.

Aunque no trascendió el monto de la operación, los medios especializadios estiman que se pagaron unos u$s 50 millones.

"Es un día feliz para mí y mi familia", declaró McCourt, quien añadió que se dispone a comprar "el mejor club de Francia y uno de los mejores del mundo".

McCourt, que se presentó ante la prensa como "un apasionado de los deportes desde siempre", vendió los Dodgers en 2012 por u$s 2150 millones y está al frente de varias sociedades de inversión.

La actual propietaria del club, Margarita Louis-Dreyfus, declaró por su parte que el inversor norteamericano, elegido al término de un "proceso largo y a la vez exigente", era "la mejor opción" para el Marsella.