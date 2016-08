La UIA le reclamará al Central que acelere la baja de tasas del crédito

edición impresa Finanzas y mercados

Sturzenegger almorzará mañana a las 12.30 en la sede de la Unión Industrial Argentina. Le pedirán líneas de préstamos productivos a tasas reducidas para las pequeñas y medianas empresas. Pretenden que se baje la tasa de interés al compás de la baja en el índice de inflación

Mañana a las 12.30 el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ingresará al tradicional salón principal "Peteribí" del primer piso del edificio de Avenida de Mayo 1147 de la Unión Industrial Argentina. Lo espera un menú de pollo con puré, vino tinto, y ensalada de frutas o flan de postre. El presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, ya cursó las invitaciones a los 26 miembros del comité: "Como con todos los que vienen, se hará una presentación con la situación de la industria y luego él expondrá qué es lo que está haciendo o va a hacer".

José Urtubey, dirigente industrial del comité de la UIA, adelantó que la idea será intercambiar opiniones y escuchar su posición sobre la política monetaria: "Hay una necesidad de trabajar para que a las empresas y pymes les lleguen más ofertas de líneas de crédito productivo a tasas razonables, de modo que haya beneficios puntuales para el sector, así que vamos a escuchar qué alternativas tiene al respecto". A su entender, "el gobierno nacional en desarrollar una oferta más agresiva de líneas de crédito subsidiado".

Por su parte, el ex Galicia Diego Videla, titular de la UIA de la provincia de Misiones, entiende que el Banco Central no puede atar la tasa de interés a la inflación, sino que debería hacerlo al dólar, "ya que la mayoría de empresarios atan la inflación al precio del dólar. Deberían bajar gradualmente la tasa de interés hasta llegar al 20%, de modo que esté por abajo de la inflación, ya que los precios hoy están contenidos por la recesión".

A su juicio, está claro que el Gobierno no puede devaluar, "porque subiría de vuelta la inflación, pero si tanto Marcos Peña como Alfonos Prat-Gay dicen que la inflación será del 1,5%, deberían bajar la tasa de la línea productiva para poder recuperar tanto la actividad del mercado internmo como de las exportaciones. Si la inflación proyectada es del 25%, la tasa podría estar perfectamente en el 22% entonces", propone Videla.

Según las estimaciones realizadas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción industrial cerró el primer semestre del año con una retracción en torno al 4% interanual, mientras en el mismo lapso el volumen de importaciones creció 9% respecto del mismo período de 2015.

A los directivos de la UIA les preocupa la apertura de las importaciones, ya que el volumen importado de los bienes de consumo acumulan un alza de 22,2% en el primer semestre.

Según los números que manejan en el Centro de Estudios, la actividad industrial se desplomó entre 8% y 9% en junio pasado, con mal desempeño en todos los sectores productivos.

En ese sentido, el rubro fertilizantes retrocedió 44% interanual; la molienda de oleaginosas, que fue motor en los primeros meses, bajó 9%; y la producción de cemento cayó 18,8% interanual. En tanto, la industria automotriz mantuvo la tendencia bajista que la viene afectando por la crisis en Brasil, con una pérdida de 19,8% interanual en junio. La menor actividad impactó negativamente en el empleo industrial, con caídas de 2,1%.