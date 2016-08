Macri quiere el respaldo de ex secretarios de Energía para la audiencia pública por el gas

edición impresa Economía y política

El Gobierno pidió a ex secretarios de Energía, que tienen línea directa con Casa Rosada, que elaboren un documento sobre la tarifa de gas, de cara a la audiencia pública del próximo 16 de septiembre.

La Casa Rosada basará parte del argumento para los incrementos en la exposición del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Pero también para mostrar mayor respaldo, le pidió a los ex secretarios del área Emilio Apud, Julio César Aráoz, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni y Daniel Montamat que preparen una propuesta concreta sobre la tarifa de gas.

Los ex secretarios ya se mostraron a favor de retocar las tarifas. Incluso, en la campaña presidencial, sumaron las firmas de los entonces candidatos presidenciales como Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer (Daniel Scioli no firmó), en un documento que planteaba que "se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente".

El Gobierno se apoya en este grupo de ex funcionarios, peronistas y radicales, a quienes Aranguren convocó para crear un "consejo consultivo", tres semanas atrás. Esta semana, en Casa Rosada, los radicales José Corral, Ángel Rozas y Mario Negri se reunirán con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Allí plantearán al macrismo que convoque a una mesa amplia con gremios y otros refe rentes políticos para definir políticas de Estado, tales como las tarifas y la inflación.