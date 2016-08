Crean red social para que los empleados evalúen la tarea de sus jefes y compañeros

edición impresa Negocios

Ya la usan Globant y Banco Galicia. A través de un sistema de estrellas, los miembros de la empresa se premian entre ellos. Es un complemento a otras evaluaciones

Son varias las empresas que están comenzando a cuestionarse el uso de las evaluaciones de desempeño tradicionales entre su personal. Por eso, algunas avanzan en nuevas formas –más horizontales– de medir el rendimiento y destacar a sus empleados más valiosos. Es el caso de Globant y el Banco Galicia que pusieron en marcha una plataforma que funciona como una red social interna y que les permite a todos los empleados reconocer y premiar a sus propios compañeros –ya sean pares, jefes o subordinados– a través de un sistema de estrellas que se van acumulando. Cuando se otorga una estrella se debe explicar el motivo, que luego será visible para todo el plantel de la compañía.

La red se llama StarmeUp y fue desarrollada por Globant, empresa de software y creación de experiencias digitales, para mantener su identidad corporativa al mismo tiempo que iniciaba su expansión global. Pero luego de probarla entre sus empleados, decidió ponerla a disposición de otras firmas de la región como, por ejemplo, National Geographic.

A nivel local, Banco Galicia la implementó entre sus más de 5700 empleados. Y en sólo cuatro meses lograron que 3500 personas la usen en forma activa. "Se está poniendo el poder en la gente. No es el jefe el único que puede reconocer lo que hace un empleado. Es una red social interna que apunta a un aspecto crítico que es el reconocimiento", destacó Rafael Bergés, gerente de Desarrollo Organizacional y RR.HH. de Banco Galicia. El ejecutivo destacó que su uso es optativo y que no reemplaza a otros mecanismos de evaluación de los empleados. "Es una herramienta complementaria –agregó–. Nos permite ver ciertas cosas. Por ejemplo, si un líder no envía ninguna estrella a nadie. Es difícil que un jefe no tenga nada que reconocer".

Aunque contar con una gran cantidad de estrellas no garantice por sí sólo un ascenso, es una vidriera que facilita que los jefes o gerentes puedan tener una visión más general de las tareas de algunas personas dentro de la estructura de la empresa. Los ejecutivos de Banco Galicia aseguran que amplifica el tipo de reconocimiento que se puede dar a un empleado, especialmente en áreas como soporte central o análisis, donde los logros suelen ser menos resaltados.

"Compartir logros nos permite fortalecer vínculos. Desde el lanzamiento se enviaron más de 9270 estrellas, esto significa que todos nuestros colaboradores, en promedio, fueron reconocidos más de una vez en sólo tres semanas", detalló Bergés. Cada empleado tiene un límite de 10 estrellas para usar por mes.

"Es un sistema que permite detectar los comportamientos sociales y las redes informales que se dan dentro de una compañía. Y destaca a los ‘héroes’, esos líderes positivos que influyen saludablemente a la organización. A medida que la empresa crece ya no podés conocer a todos por su nombre y esta herramienta permite recordarle a la gente que su opinión cuenta", señaló Guibert Englebienne, co-Fundador y CTO de Globant, quien se confiesa como un gran usuario.