Pokémon Go revoluciona las reglas de juego del marketing

Ignacio Cassol, Dir. carrera de Ingeniería Informática Universidad Austral

Niantic, y Nintendo por su inversión, tuvieron la genialidad de haber divulgado y masificado el concepto de realidad aumentada, a través de su juego Pokémon Go. El furor fue casi instantáneo a nivel mundial. Mientras unos piensan que se trata de un videojuego más, otros entienden que es el comienzo de una nueva era.

Muchos confunden ‘realidad virtual’ (VR) con ‘realidad aumentada’. Se dice que Pokémon Go es realidad aumentada porque la aplicación agrega un pokémon a la realidad que muestra la cámara de video del celular. La VR, en cambio, es la creación completa de un mundo inexistente que se muestra a través de un dispositivo que reproduce esa realidad.

Pokémon Go muestra la existencia de una tecnología que se vislumbra revolucionaria para cambiar las reglas de juego del marketing. Hasta hace muy poco, las empresas, por lo general y más aún en la Argentina, consideraban la ‘realidad aumentada’ como una herramienta seguramente útil en algún futuro, pero que estaba fuera del alcance técnico y monetario del consumidor medio.

Pero Pokémon Go les desempañó los lentes a las empresas, que ahora piensan en estrategias innovadoras justamente en estos mundos virtuales.

La tecnología de la realidad aumentada permite entonces revolucionar la dinámica del marketing de las empresas. Es un paso más a la customización de las campañas publicitarias, una tendencia que comenzó con internet y, luego, con las redes sociales.

Es importante trascender al fenómeno del juego y entrever el futuro de la realidad aumentada al servicio de los negocios y de la difusión de ideas. Lo atrayente del juego es su poder para fomentar un pensamiento no estructurado, que abre mundos de posibilidades, en este caso un nuevo paradigma publicitario en el que lo que cautiva y vende es la diversión de la audiencia.

El porcentaje de la torta publicitaria acaparado por el ‘in-game advertising’, en consolas como la PC, PlayStation o Xbox, ha crecido vertiginosamente durante la última década, acompañando en paralelo al crecimiento del universo virtual.

En ese sentido, la realidad aumentada es ideal para encarar el desafío de tener consumidores cada vez más reticentes a la publicidad tradicional, personas que apagan la radio o ponen la televisión en mute cuando se inicia la tanda publicitaria, y que descargan extensiones en Google Chrome para bloquear los avisos cuando navegan.

Pokémon Go nos introdujo la realidad aumentada en nuestra vida. Y se presenta como un muy buen mainstream en las estrategias de marketing y en la comunicación.