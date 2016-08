Petroleros piden al Gobierno que exija a las empresas más equipos de extracción

edición impresa Economía y política

Economía y política

En medio de la discusión paritaria y a la espera de un encuentro con Macri, la confederación sindical cargó contra las petroleras, a las que acusó de no invertir

Mientras se prepara un encuentro entre los gremios petroleros y el presidente Mauricio Macri para buscar una salida a la crisis que está viviendo el sector, la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines (Catheda) le pidió al Gobierno que intervenga en el sector privado para "incentivar la puesta en marcha de equipos perforadores".

El pedido, realizado con una solicitada firmada por Antonio Cassia, no fue bien recibido por el sector empresario que lo tomó como "una presión política" en medio de las negociaciones salariales.

"Estamos en conversaciones sobre la productividad porque la paritaria está atada a eso. Hay varios puntos en lo que se lograron acuerdos, por eso se pagaron adelantos, pero faltan otros ítems, como por ejemplo los tres turnos de ocho horas en vez de los dos de 12 horas; y esto es una presión política", reconocieron en off the record desde las petroleras.

Cassia se refirió a que la crisis energética "no es sólo un problema del Gobierno y de los trabajadores" y volvió a indicar a las compañías del sector asegurando que tiene un rol "significativo" pero que, al mismo tiempo, son "las que menos aportan y más escapan a la discusión" para terminar caracterizando a las petroleras como "especulativos sentados arriba del gas y el petróleo".

En el medio, el titular del gremio de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, anunció que se reunirá el miércoles con el titular de YPF, Miguel Gutiérrez, y otros empresarios del sector con la intención de encontrar soluciones que eviten despidos.

"Estamos dispuestos a sentarnos y hablar todo lo que tengamos que hablar, pero no queremos despidos", afirmó el también senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Además, advirtió que esta semana las firmas "planean bajar 15 equipos de los campos de petróleo que representa entre 1500 y 1600 trabajadores sin ocupación".

Respecto a la cantidad de equipos operando, el último dato del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (Iapg) señalaba que a marzo último había 68 equipos de perforación operando. Esa cantidad implica una caída de 40% respecto de los 112 que estaban operativos en el mismo mes del año pasado.

"La cifra seguramente cambió, hay empresas que tienen más equipos operando que en marzo y seguramente otras que tienen menos", explicaron desde otra petrolera que también prefirió el anonimato.

"Lo acordado es que mientras dure la discusión no deberían haber baja de equipos, pero la realidad es que tenemos que llegar un consenso teniendo en cuenta y entendiendo la crisis internacional. Las empresas están hablando con Pereyra, y hay buen diálogo. En medio de esto Cassia puede pedir lo que quiera, pero la discusión pasa por otro lado, por la productividad y por el interés de todos de mantener la actividad", comentaron desde el sector empresario.