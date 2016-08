El freno al tarifazo puso en suspenso inversiones por cerca de $ 4000 millones

edición impresa Economía y política

Cuando las empresas enviaron al Enargas su adecuación al cuadro tarifario del 1º de abril, presentaron planes de inversión. Con tarifazo frenado, quedaron en suspenso

El freno en la Justicia al tarifazo de gas puso en suspenso inversiones por casi $ 4000 millones que las empresas tenían previsto desembolsar en 2016. Así surge de los planes que habían dado a conocer al Enargas entre marzo y abril, momento en el que fueron presentadas las adecuaciones al esquema tarifario que iba a estar vigente desde el 1º de abril y que luego fue frenado en la Justicia.

Si bien desde algunas empresas aseguran que los planes se están ejecutando según lo previsto, con algún rezago quizá sobre todo en planes de expansión, dicen, cuando hablan en off reconocen que las inversiones están frenadas a la espera de que se concrete la audiencia pública y que se puedan actualizar los valores de las tarifas.

Desde otras directamente afirman que los planes de inversión entraron en una revisión, a la espera no sólo de la audiencia pública sino también de que el Enargas indique qué hacer ya que los programas que habían presentado eran de acuerdo al cuadro tarifario hoy frenado por la Justicia. En total, los planes de obras suman $ 3892,54 millones.

"Fue obligatorio presentar ante el Enargas el plan de inversiones de 2016, pero éste era para cuando estaba el cuadro tarifario hoy suspendido por la Justicia. Todas las inversiones están cayendo", aseguró una fuente de una de las distribuidoras de gas, que pidió el anonimato. Y agregó: "con la resolución del Enargas del jueves, dicen cómo facturar pero nada sobre qué hacer con las obligaciones de inversiones".

A la puesta en suspenso de las inversiones por parte de las empresas de gas, se suman las eléctricas, que esperan que entre el jueves y el viernes la procuradora Alejandra Gils Carbó se pronuncie para que el martes 6 de septiembre la Corte emita su fallo. Pero más allá de la decisión del máximo tribunal, hoy tanto Edenor como Edesur tienen vigentes amparos que tuvieron el visto bueno de cámaras de segunda instancia, que implicaron que se tuvieron que retrotraer los aumentos.

"Teníamos previstos inversiones por $ 3200 millones para 2016 y, a mayo, se ejecutaron $ 1020 millones", sostuvo Eduardo Mirabelli, vocero de Edenor.

Desde Edesur, en cambio, como el freno en la Justicia se dio en un período de tiempo menor, aseguran que por ahora no revisaron los planes de inversión y que siguen adelante, tal como tenían previsto.

Las empresas energéticas consultadas (tanto de electricidad como las de gas) ponen su esperanza, más allá de lo que pase con el cuadro tarifario luego de las audiencias, en lo que suceda cuando ocurra la revisión tarifaria integral (RTI).

Casi de forma paradójica, la audiencia pública para discutir los incrementos en las tarifas de gas será el 16 de septiembre (en la que ahora se podrá participar también vía videoconferencia desde ocho distintas ciudades del país), justo un día después de que termina el Foro de Inversiones (conocido como "mini Davos") en el que el Gobierno espera seducir a empresas para que se produzca la tan ansiada llegada de inversiones que tanto pregonó.