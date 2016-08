edición impresa Negocios

Sus calles empedradas actualmente albergan siete ferias y más de 2000 manteros que llegaron desalojados de otras zonas como la peatonal Florida y la avenida Avellaneda. Vecinos, comerciantes y artesanos anticipan que el barrio "está a punto de colapsar"

San Telmo, el barrio ‘tomado’ por los manteros

Al hacer referencia a San Telmo, las imágenes son de un barrio de casas bajas, calles estrechas, empedradas y entrecortadas por las grandes avenidas. También se recuerda el Casco Histórico y su pasado colonial. Y en el medio de ese entorno, el desarrollo de locales de antigüedades que forman parte del recorrido de los turistas extranjeros, con una parada obligada: la Plaza Dorrego y las cuadras que recorre la calle Defensa. Sin embargo, hoy San Telmo es un reducto de los manteros, al punto que hay siete ferias y más de 2000 personas que ejercen esta tarea, muchas veces ilegal, y conviven con artesanos y comerciantes que hace años ejercen sus actividades dentro de la ley y que advierten que el barrio es una ‘verdadera ciudad de la venta ilegal callejera’. Las asociaciones de vecinos aseguran que los fines de semana los mismos habitantes no pueden entrar o salir de sus viviendas "por los miles de manteros que invaden el barrio sin que ninguna autoridad comunal termine de defender nuestro estilo de vida". Así se refiere Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios de San Telmo, quien denuncia el "descontrol por el arribo de manteros desalojados de otras zonas". Cada domingo, agrega, bloquean con mantas y puestos los estacionamientos. El mes pasado, Medrano estuvo en la Legislatura porteña rechazando el proyecto para legalizar a los Manteros en Calle Defensa San Telmo que presentaron diputados del Frente para la Victoria (FpV), Jorge Taiana y María Rosa Muiños. "Rechazamos esta iniciativa con la que se pretende legalizar a los manteros agrupados en la cooperativa El Adoquín sobre la calle Defensa del 800 al 1000 inclusive entre la Avenida Independencia y la calle Humberto Primo", sostuvo. "Hay una invasión del espacio público que no sólo afecta a los comerciantes, sino principalmente a los vecinos. Tiene el acceso a su casa tomado, no pueden entrar ni salir. Ni hablar de que ocurra una emergencia, porque Defensa está tan copado por los puestos que no pueden entrar ni las ambulancias ni los bomberos", sostuvo Medrano. De hecho, el 4 de agosto, el jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, se reunió con los vecinos de San Telmo en la sede del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) para escuchar las quejas de vecinos y comerciantes. "Todos manifestaron bronca, enojo y frustración por el problema con los manteros y la inseguridad", explicó Medrano. Según se dejó trascender después del encuentro, Rodriguez Larreta habría asegurado que así como resolvieron los problema de los manteros en Florida y en la calle Avellaneda, lo harán en Defensa. De todos modos, habría pedido "paciencia" y explicado que recién hace un mes se efectivizó el traspaso de la Federal a la órbita de la Capital Federal. También anticipó que se avanzará con la "peatonalización de calle Defensa" y con las obras del Metrobús de Paseo Colón, cuyo trayecto será de 4,8 km y unirá Retiro con La Boca. Lo usarán 30 líneas de colectivos y, según estiman desde Transporte, viajarán 300.000 pasajeros por día. Según está previsto, la primera etapa de la obra comenzará en octubre con el tramo que va entre la calle San Martín y avenida Independencia.

Lo cierto es que mientras estas promesas esperan convertise en realidad, la zona de San Telmo, desde Plaza de Mayo hasta la placita Dorrego, los fines de semana colapsa de puestos callejeros que invaden ambos márgenes de la calle Defensa. Y pese a que la ley autorizó el funcionamiento de una feria de manualistas, en los stands y en las mantas hay artesanías y reliquias mezcladas con camisetas de Boca, remeras estampadas, enchufes y lentes de sol, de evidente fabricación en serie.

En las 15 cuadras desde parque Lezama hasta Plaza de Mayo, la Legislatura reguló 1200 puestos. Pero lo cierto es que hay otros tantos irregulares. Y los vecinos y comerciantes advierten que el barrio está a punto de colapsar.