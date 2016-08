La economía de Colombia se beneficiará con el fin de la guerra

edición impresa Ripe

El aumento potencial del PBI rozaría el 6%, por encima del 4% actual. Entre los sectores beneficiados, se destacan el agro, la industria y la construcción

La paz no solo implicará el abandono de las armas y el inicio de un nuevo proyecto de vida para los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen en Colombia. Traerá además cuantiosos dividendos que repercutirán en una mejor situación económica en el país, según estudios realizados por el Departamento Nacional de Planificación (DNP).

En base a datos de la Universidad de Uppsala de Suecia, esos informes reportaron que el crecimiento potencial del PBI estaría en 5,9% anual, cifra superior al nivel actual de 4%. El aumento de la tasa de inversión también tendrá un impacto positivo. Significaría un incremento de 5,5 puntos del PBI, lo que permitiría que Colombia alcance una tasa de inversión cercana al 35% del PBI en el largo plazo. Otros indicadores, como el de Inversión Extranjera Directa (IED), impactarían con un aumento de 3,3 puntos en el PBI. Lo que reportaría en unos u$s 36.000 millones de inversión extranjera directa frente a los u$s 12.000 millones de hoy.

Pero sin duda, entre los sectores que más focalizarán recursos para para desembolso estarán el agro, la industria y la construcción.

El DNP indicó que se espera un fortalecimiento profundo del crecimiento en agricultura e industria. "Los dividendos para estos sectores son de un punto porcentual de crecimiento adicional en el largo plazo".

Por el lado de la construcción, el DNP maneja cuentas que esperan una mejora de 4,4 puntos adicionales de crecimiento en el largo plazo. Con respecto a la tasa de ahorro de la economía, el estudio proyecta un dividendo de 2,4 puntos del PBI.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea, se vislumbran ganancias en varios sentidos. Vengoechea se refirió así a la oportunidad de recuperar la IED en el país. "Ha llegado a representar hasta 30% de la producción bruta nacional, siendo uno de los porcentajes más altos de América Latina. Fue por muchos factores, entre ellos la estabilidad política y económica, los acuerdos comerciales firmados, y las reformas estructurales que se adelantan en materia de infraestructura por ejemplo, para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo".

Para el economista y académico Jairo Parada, el estudio del DNP la mayoría de los economistas respaldan los trabajos por considerar que son "estudios serios". Sin embargo, destacó que en el panorama hay otros análisis, como algunos desarrollados por la Universidad de los Andes, en los que se advierte que el impacto del posconflicto en el crecimiento económico no será tan prolongado ni con los resultados esperados. A pesar de eso, considera que la posibilidad de que se concreten los beneficios destacados es "favorable" en la medida de que el gobierno se comprometa con la ampliación del gasto público.

"El gobierno va a tener que mirar la regla fiscal con las restricciones pues, con lo que impone la regla fiscal va a ser muy difícil cumplir con la agenda del posconflicto porque este proceso va a exigir, por ejemplo, la ampliación en el gasto público en sectores como el agro y la infraestructura, así como en otros temas sociales", destacó Parada.

El DNP utilizó una metodología considerada muy rigurosa para en el trabajo de las consecuencias que tendrá la paz en la economía de Colombia. Consistió en tomar 117 países que tuvieron conflictos armados de la base de datos de la Universidad de Uppsala de Suecia, lo que permitió cruzar 16 variables para clasificar a esas naciones según la intensidad de los enfrentamientos (alta o baja). De esa muestra, se filtraron los países en los que concluyeron los conflictos armados, y se obtuvieron 36 naciones (31 con acuerdos de paz y cinco con victoria militar).