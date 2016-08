Comienza el US Open, el torneo que repartirá los mayores premios de la historia del tenis

edición impresa Deportes

El Abierto de los EE.UU. distribuirá u$s 46 millones entre los participantes. Esto significa que ha subido en u$s 4 millones las ganancias, un 10% más que en la edición 2015

Desde este lunes 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre, se disputará en Flushing Meadows el último Grand Slam del año, el US Open.

La cantidad total de premios en metálico durante el Abierto de los Estados Unidos será de u$s 46,3 millones (42 millones de euros), convirtiéndose en el mayor premio monetario de la historia del tenis, según anunció en su momento la organización del certamen.

Esto significa que ha subido en u$s 4 millones (3,6 millones de euros) las ganancias a repartir entre los participantes, suponiendo un 10% más que en la edición de 2015.

De esta manera, los ganadores en singles tanto en categoría masculina como femenina se embolsarán cada uno u$s 3,5 millones (más de tres millones de euros), los subcampeones u$s 1,75 millón, mientras que los campeones en dobles recibirán hasta u$s 625.000 (564.000 euros), un 10,5% más que el pasado año.

La cifra deja bastante atrás a los otros Majors del circuito, que se ubican entre los u$s 33 millones (Australia) y los u$s 37 millones (Wimbledon). Mientras que Roland Garros aumentó a u$s 35 millones esta temporada.

"Estamos orgullosos de que este año el Abierto de Estados Unidos ofrezca los premios más ricos en la historia del tenis", subrayó la presidenta del US Open, Katrina Adams, en la web del torneo. "Seguimos invirtiendo en todos los aspectos de este evento de clase mundial para ofrecer los mejores servicios y experiencias para los jugadores, aficionados y socios del Abierto de Estados Unidos", añadió.

Además, el torneo contará con una serie de novedades, como son la instalación del techo retráctil de la pista Artur Ashe, una nueva tribuna en la esquina suroeste del campus y unas zonas peatonales extendidas en la renovada Plaza Sur.

El tenista Juan Martín Del Potro (142) debutará ante el porteño Diego Schwartzman (68) en la primera ronda del Abierto, al que regresará después de tres años. El tandilense, campeón en 2009, con apenas 20 años, tras superar en una recordada final al suizo Roger Federer, recibió una invitación especial y por eso ingresó de manera directa en el cuadro principal, algo que su ranking no le permitía. Además, otros siete argentinos tienen asegurado su lugar en el cuadro: Juan Mónaco (95), Federico Delbonis (43), Guido Pella (51), Carlos Berlocq (75), Facundo Bagnis (90), Horacio Zeballos (70) y Guido Andreozzi, que logró sortear la clasificación.