Coldplay tiene la gira más exitosa del año con u$s 145 millones en ingresos

El "A Head Full of Dreams Tour", que los trajo a la Argentina a principios de abril, los puso por arriba, en términos de recaudación, de bandas como Iron Maiden

La banda británica Coldplay cuenta con 17.3 millones de seguidores en Twitter, casi 40 millones en Facebook y 4,4 millones en Instagram, no son la banda más amada en las redes sociales, pero sí en los tours mundiales.

Y es que de acuerdo al ranking Billboard Boxscore, el "A Head Full of Dreams Tour" le ha valido a la agrupación ingresos por u$s 144.3 millones hasta el momento. Sólo del 23 de junio al 6 de julio, lapso en el que se presentó en Europa, en Amsterdam, Berlín, Hamburgo, Copenhague y Suecia, recaudaron u$s 414.468.

Lo destacado es que grupos como legendarios como Iron Maiden, fundado en 1975, 21 años antes que Coldplay, recabó en el doble de tiempo (del 31 mayo al 30 de julio) u$s 278.158 casi la mitad, según releva el sitio Merca2.0

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se han presentado en 30 shows ante 1,7 millones de fans, incluyendo Argentina, y han recurrido a estrategias como generar "engagement" con la gente ante la que se presentan, integrando las ciudades de su tour en videos como a México en la segunda versión de "A head full of dreams", y el público respondió convirtiéndolo en viral.

También han recurrido a "influencers" como James Corden, al que invitaron a uno de sus conciertos y que llamó la atención por hacer una imitación del fallecido Prince. En este mismo sentido, el actor Michael J. Fox tocó canciones de "Volver al futuro" también en un espectáculo de Coldplay.

Además, son favorecidos con el marketing inverso, pues tienen una amplia cantidad de detractores que aseguran que son un grupo "muy malo", lo que causa el efecto contrario en los consumidores, quienes para contrarrestar que su banda preferida se vea afectada por eso, compran cada álbum que sacan al mercado, al punto de que "Ghost Series" logró ventas de 3,7 millones de álbumes digitales, colocándose entre los 10 mejor vendidos según IFPI.

Además, se mantienen al tanto de lo que sucede en el mundo, para atacar el marketing social, como cuando mandan mensajes de solidaridad, recientemente a los damnificados de los terremotos de Japón y Ecuador.

Por todo esto la banda lidera el listado de los tour con más ingresos sobre, el antes mencionado Iron Maiden, Kenny Chesney, Drake & Future, Def Leppard, Twenty One Pilots, Phish, Shawn Mendes, Daddy Yankee & Don Omar, y The Cure.