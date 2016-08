Comafi compró el Deutsche en Argentina

Finanzas y mercados

Se prevé el cierre de la transacción en el primer semestre de 2017. Con 130 años, es el banco extranjero de mayor antigüedad en el mercado local. El deal, cuyas cifras no fueron reveladas, podría estar en torno a los u$s 45 millones por el negocio de custodia, de comercio exterior y de trading. El negocio de tesorería lo venden porque la regulación alemana no permite tener más libros de trading fuera de Nueva York y Londres. Una de las premisas es que el comprador sea una alternativa viable para los 100 empleados actuales.

El gigante alemán no se irá del todo del país, ya que se quedará con una oficina de representación, que podría ser liderada por el actual Chief Country Officer, Sebastián Reynal, en caso de que decida quedarse, ya que también tiene la opción de irse a las oficinas de Nueva York del Deutsche. Acá, el gigante alemán se quedará con el negocio de emisión de deuda de Gobierno, de provincias y de grandes empresas; también con bonos, emisión de acciones, M&A y préstamos cross border.

En rigor, aún tienen seis mandatos de bonos, incluido el del gobierno argentino, donde fueron a parar varios ex ‘Deutscheros‘, como el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili (fue director de Deutsche en Argentina desde 2013 hasta este año); el secretario de Finanzas, Luis ‘Toto‘ Caputo (presidente del Deutsche en Argentina entre 2003 y 2008); y Matías Tamburini, director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que fue director del Deutsche desde 2007 hasta este año.

El gigante alemán se quedará con una oficina local al igual que Goldman, UBS, Morgan Stanley y Credit Suisse, que mantienen una representación, donde a lo sumo hay cinco personas, para no pagar el costo político de dejar el país.

En octubre pasado el banco tomó la decisión de salirse de los negocios regulados en Perú, Chile, México y Argentina, para reducir la complejidad de tener que cumplir la exigencia de capital mínimo para operar y pedidos de información del BCRA.

“La venta de nuestra subsidiaria en Argentina es otro signo de los progresos que hemos estado haciendo para alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia 2020 de ser un banco más simple y más eficiente”, dijo Karl von Rohr, miembro del directorio de Deutsche Bank AG, responsable del programa global de racionalización. “Estoy satisfecho con el progreso hecho hasta el momento y estamos bien encaminados con el resto de los países de nuestro plan de racionalización planteado en octubre del año pasado”.

Sebastián Reynal, CEO de Deutsche Bank S.A. agregó: “Estamos comprometidos a seguir cubriendo nuestros clientes tanto del sector público, como así también empresas e instituciones financieras en Argentina. Durante los últimos meses la actividad del banco fue intensa y confiamos que lo seguirá siendo en el futuro”.

“La adquisición nos permitirá ampliar y reforzar nuestra base de clientes institucionales e incorporar al excelente y calificado capital humano de Deutsche Bank Argentina, para aprovechar las significativas oportunidades de un mercado de capitales en pleno desarrollo” afirmó Francisco Cerviño, Vicepresidente de Banco Comafi.