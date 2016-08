El Banco Central simplifica requisitos para abrir cajas de ahorro y ahora sólo se exigirá DNI

Finanzas y mercados

El Banco Central simplificó los requisitos para acceder a una caja de ahorro y ahora las entidades financieras sólo deberán pedir Documento Nacional de Identidad.

Mediante la comunicación “A” 6050, el BCRA simplificó los datos exigibles por parte de los bancos para verificar la identidad de sus potenciales clientes, de manera tal que quienes quieran acceder a una caja de ahorro podrán hacerlo con sólo presentar su DNI.

Esto complementa la decisión que se adoptó el pasado 21 de marzo cuando se dispuso la gratuidad de las cajas de ahorro incluyendo el uso de su tarjeta de débito vinculada.

“Esta simplificación potencia el acceso a los servicios financieros, en particular para quienes no poseen un domicilio o servicio público a su nombre. La simplificación aplica para cualquier usuario de servicios financieros, siempre y cuando éste no tenga otra cuenta de depósito abierta en el sistema financiero, no se trate de una persona expuesta políticamente, y los saldos y movimientos de su cuenta se encuentren dentro de ciertos límites”, detalló la autoridad monetaria en un comunicado.

Para los saldos, el límite es de 25 salarios mínimos, mientras que para movimientos, el límite es de 4 salarios mínimos en operaciones mensuales en efectivo.

“Todo esto está en línea con lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya resolución 94/2016 hizo posible esta flexibilización. Esta medida se suma a las ya adoptadas por el Banco Central a lo largo de este año para facilitar el acceso a los servicios financieros y promover una mayor bancarización”, agregó la entidad que conduce Federico Sturzenegger.

Semanas atrás, para favorecer la transparencia, comenzaron a publicarse tablas comparativas con los valores que los bancos cobran a sus clientes por distintos productos. “Finalmente, para promover la competencia, se facilitaron los mecanismos para poder cambiar de banco. Con la medida anunciada hoy, el BCRA da otro paso en la dirección de promover la inclusión financiera”, agrega el comunicado de prensa.