Seis claves impositivas del blanqueo de capitales

Economía y política

El blanqueo impositivo ya está en marcha, aunque una parte para nada menor todavía espera la aprobación de la Comisión Nacional de Valores: por el momento, ningún Fondo Común de Inversión (FCI) específico del régimen de exteriorización tiene el visto bueno, aunque ya hay algunos presentados.

El primero en llegar a la CNV fue un FCI cerrado residencial, impulsado por Allaria y Casas Arg y que apunta a la construcción de viviendas para la clase media. En esa asociación, el asesor contable e impositivo es el estudio Lisicki Litvin y Asociados.

En el marco de la presentación de prensa del FCI Allaria Residencial Casas Arg –en trámite de aprobación de la CNV-, el especialista tributario César Litvin resumió esta semana seis claves impositivas particulares de este blanqueo:

1. La coyuntura internacional “ha cambiado por la radarización de los activos, lo que lo hace distinto de otros blanqueos y amnistías. Antes se podía tomar la decisión de no blanquear sin riesgos”. En paralelo, “este blanqueo está en línea con lo que recomienda la OCDE” y en este marco representa una “oportunidad” para quien tiene dinero no declarado.

2. Coyuntura nacional distinta: “No hay cepo cambiario ni default y hay perspectivas económicas interesantes y seguridad jurídica”.

3. Costo y oportunidad: “El costo básico (del impuesto especial) es 10% a diciembre y 15% a marzo, y el 5% para los inmuebles adquiridos con anterioridad. Pero hay oportunidades a 0%, como el bono a tres años y el ‘bono mágico’ a siete años’”, al que denominan así por exime de la multa a un monto equivalente al triple del valor por el que se compran esos bonos. En estos casos, hay que tener en cuenta que el bono a tres años no paga ningún interés y es intransferible hasta el vencimiento y el bono a siete años paga un 1% anual y no se puede transferir por los primeros cuatro años.

4. Hay que tener en cuenta que todos los activos que se exteriorizan empiezan a pagar impuestos (Ganancias y/o Bienes Personales) según cómo esté armado el portafolio de inversiones.

5. En ese contexto, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados son “una opción para entrar con costo cero (no pagan la multa del blanqueo) y darle una rentabilidad a ese dinero” y, en el caso de fondos ligados a la construcción, “una posibilidad de invertir en proyectos visibles”.

6. Aunque aún no es un hecho, en el mercado se ilusionan con la posibilidad de que el Gobierno equipare impositivamente a los FCI cerrados con los FCI abiertos, que tienen exención impositiva. Esto es importante no para el momento del blanqueo (los fondos que van a FCI cerrados no pagan la multa) sino para los ejercicios fiscales siguientes por el pago de otros tributos.