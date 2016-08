Innovación, código, hackers, periodismo: Buenos Aires Media Party

3dias

Desde ayer y hasta mañana se celebra en el Konex el encuentro de innovación en medios más grande de Latinoamérica. Novedades, talleres y una comunidad que no para de crecer.

Hay periodistas, programadores, diseñadores y afines. Muchos. En sucesión casi ininterrumpida y también en simultáneo hay charlas, presentaciones y talleres sobre redes, diseño, gráficos y visualizaciones, realidad virtual, inteligencia predictiva, big data, geolocalización, pensamiento disruptivo. Y todo (o casi todo) aplicado a los medios y las noticias.

El lugar, otra vez la Ciudad Cultural Konex, donde ayer arrancó la Buenos Aires Media Party organizada por Hacks/ Hackers, un evento que no para de crecer a y que este año llegó a los 3.800 inscriptos. Para tener una idea de la velocidad de reproducción de la comunidad, el año pasado, que ya había sido récord, en el primer día del evento pasaron por el Konex unas 1000 personas; esta vez, fueron alrededor de 1600.

El número de asistentes -periodistas, diseñadores y programadores con un interés compartido por la comunicación digital-, de hecho, vuelve a convertir a la reunión de Hacks/Hackers de Buenos Aires en el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica.

Uno de los atractivos de la Media Party es que hay mucho para elegir (y hay que elegir, porque mucho pasa al mismo tiempo): “keynotes” de grandes medios como The New York Times, The Guardian o Vox; presentaciones de empresas que actualizan sus novedades para las coberturas multimedia, el live blogging o el uso de la inteligencia artificial y la realidad virtual en las noticias; talleres sobre cómo utilizar código para analizar datos o “leer” grafos (gráficos de relaciones, en general con grandes volúmenes de información o big data), cómo visualizar información geolocalizada, o presentar mejor las visualizaciones de datos duros o incluso entender cómo un producto mediático puede funcionar con las audiencias; una feria en la que se muestran proyectos innovadores –algunos casi unipersonales, otros más armados y otros de grandes empresas como IBM-; charlas relámpago sobre nuevos proyectos, iniciativas en marcha, casos de éxito; y, la coronación, un ‘hackaton’ en el que se arman grupos que compiten tratando de tener listo o lo más desarrollado posible, en apenas un día, aplicaciones y proyectos vinculados a ese mundo amplio y algo difuso de los hacks y los hackers.

El ambiente es colaborativo, muy ligado a todo el movimiento de software libre, aunque hay marcas y productos comerciales.

Año a año, muchos de los que asisten van convirtiéndose poco menos que en fanáticos, y para la mayoría de los repitentes ya es una cita casi obligada, un lugar especial para encontrarse con “los del otro lado” (sean periodistas, diseñadores o programadores), tomar distancia de la vorágine cotidiana y repensar el qué y el cómo del trabajo en los medios.

La entrada al encuentro es gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través del sitio http://mediaparty.info/.