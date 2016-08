El Gobierno promete mejorías y llama a acordar un nuevo modelo

Economía y política

El jefe de Gabinete propuso discutir el modelo productivo después de "la emergencia" y Vidal dijo que la mejora no llegará a la velocidad que algunos esperan

"Coincidimos en todo con María Eugenia, algo vamos a tener que inventar para diferenciarnos". Vidal, gobernadora bonaerense de Cambiemos, sonrió ante la ocurrencia de su colega de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, que despertó una carcajada del auditorio colmado de empresarios en el exclusivo Alvear Palace Hotel.

De esta forma, evidenciado por el elogio en el panel de mandatarios provinciales, el a priori variado menú de voces políticas invitadas al 13º Consejo de las Américas, escenario al que el kirchnerismo en el poder aceptaba ir a cuentagotas, terminó teniendo muchas más coincidencias que puntos de vista distintos. Todas en búsqueda del nuevo santo grial económico: las inversiones.

Con los elogios al nuevo gobierno de la presidenta del Council, Susana Segal, como puntapié de la jornada, el oficialismo fue mayoría entre empresarios que, en muchos casos en el mismo gabinete nacional, hasta antes de jurar el pasado diciembre y ser expositores eran colegas de los que ayer escuchaban. Como el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que igual pegó el faltazo.

Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el primer panel contó con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que volvió a apuntar, sin nombrarla, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Sólo los liderazgos temerosos se encierran a sí mismos y empiezan a atropellar a todo el mundo". Después del bloque de "pesada herencia", el ministro coordinador se esperanzó con señales de mejoras económicas. Y anticipó un mega-acuerdo: "A medida que salimos de la emergencia, empresarios, sindicatos, gobiernos y la sociedad civil tenemos que discutir todo el tiempo que haga falta la base de nuestro modelo productivo", reclamó Peña.

Más tarde, Vidal también planteó un horizonte positivo. "Con Mauricio (Macri) no trabajamos en equipo, somos un equipo. Y ya empezamos a cambiar. Seguramente no a la velocidad de las expectativas de muchos argentinos", admitió la gobernadora. "Pudimos conseguir de los organismos internacionales u$s 1300 millones. Esa es la buena deuda, la que se toma para infraestructura", contó, antes realizar un cuasi spot en vivo ante el empresariado presente: "Por eso queremos que inviertan, otros están haciendo negocios".

En ese momento, atrapado en la autopista Lugones por un accidente, según adujo cuando llegó demorado, la silla de Urtubey estaba vacía. Si bien se lo perdió, el salteño hubiera coincidido. "Se han removido algunos obstáculos para invertir: Quedan otros pendientes, como una reforma tributaria", acotó el gobernador, con un hermano en la UIA. Y, desde el PJ, se autoincluyó en las medidas oficiales cuando admitió que "hemos tendido algún traspié en las tarifas", al tiempo que reclamó "parámetros" para reestablecer un "sistema colapsado". "La ansiedad de resolver todo ya genera estos problemas", pidió al auditorio evitar la ansiedad.

Luego llegó el turno de la mesa legislativa, con los senadores Federico Pinedo (PRO), Julio Cobos (UCR) y Omar Perotti (PJ); y la diputada renovadora Graciela Camaño. "Es una buena mesa de gobernabilidad", celebró el efímero Presidente por un día.