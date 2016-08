edición impresa 3dias

- No hay vuelos a Nashville. Lo mejor es hacer escala en Atlanta o Miami. El precio del ticket es de unos $ 23.000.

- Nashville ofrece una amplia variedad de hoteles para todos los presupuestos. Es posible encontrar habitaciones desde u$s 70 hasta u$s 450, dependiendo de la categoría del alojamiento.

- Más información del destino: www.nashville.com, www.visitmusiccity.com.