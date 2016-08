edición impresa 3dias

Aníbal Pachano: "Alguien le tiene que avisar a Cristina que ya fue"

Creador de los Botton Tap, brilló en el Café Concert en la época donde no había redes sociales, ni selfies, ni existía la posibilidad de subir fotos del show a Instagram. Bailarín, coreógrafo, con una personalidad avasallante, conocido popularmente como "el rey de las galeras", Aníbal Pachano acaba de comenzar la gira del espectáculo Che, Tango Che!, que protagoniza con la bailarina Valeria Archimó. "Estoy feliz, entusiasmado con la gira", dice el ex panelista de Bendita TV, quien hizo sus últimas presentaciones en el Teatro Premier de la calle Corrientes.

Disfrutó y sufrió en carne propia la alta exposición por haber integrado el staff del jurado de Bailando por un sueño, en el programa Showmatch que conduce Marcelo Tinelli.



¿Cuál fue el balance del espectáculo Che, Tango Che! y qué expectativas tienen con la gira que recién arrancan?

- El espectáculo es brutal, uno de los mejores que he hecho acerca de la disciplina del tango y con una compañía extraordinaria. Hemos hecho un gran trabajo con Valeria Archimó y todo el elenco que se vio reflejado en el aplauso del público cada noche, del mismo modo que las demostraciones de cariño a la salida del teatro. Tenemos las mejores expectativas con la gira que emprenderemos por varias provincias y el conurbano.



¿Cómo surfeás el "tarifazo" en lo personal y en lo laboral?

- Se sintió en todos lados, yo vivo de mi trabajo y tuve que organizarme . En cuanto al teatro, la gente lo que primero corta es todo tipo de gasto que esté ligado al esparcimiento, por razones obvias. No fue fácil, pero tratamos de buscarle la vuelta con los sponsors, los sindicatos que nos apoyaron y compraron entradas para varias funciones. Tampoco estoy de acuerdo en que esto sea prueba y error. Si se equivocaron, tienen que ponerse las pilas, no hay tiempo para equivocarse.



¿Cómo ves el área de Cultura en la ciudad de Buenos Aires?

- Creo que se ha hecho una movida interesante, está bueno que los artistas tengamos la oportunidad de que nos ayuden, porque sabemos que una obra de teatro es muy costosa y para eso hay que mostrar lo que uno hace y cómo lo hace para que la ayuda sea merecida. Hace tiempo que vienen trabajando en el tema y este Gobierno al menos veo que tiene toda la intención de seguir trabajando en cultura que, en definitiva, es una base fundamental de la Educación.



¿Cuál es tu reflexión respecto de los primeros meses de gestión de Macri?

- Estamos transitando un momento muy difícil y se presentan situaciones complejas que son consecuencia de lo sucedido con el gobierno anterior. No es fácil tomar el barco hundido que nos han dejado y habrá que ver cómo lo sacan a flote. Ojalá que sigan sosteniendo lo que el gobierno anterior ha hecho bien y deseo que tengan la capacidad para ordenar todo lo que está tan desordenado. Para tomar medidas hay que poner las cosas en su lugar y no creo que sea tan fácil, porque hay una enorme falta de dinero que seguramente está el los bolsillos de algún (ex) funcionario. Millones y millones de pesos que son de todos los argentinos y merecemos una explicación por eso.



¿Cómo te impactó la noticia de José López arrojando bolsos de dinero en un convento?

- Me pasó lo mismo que cuando ví el video de la Rosadita, me indignó. Lo de los bolsos creo que fue peor, porque el primero fue en una cueva y lo de López fue escapando de una manera muy bizarra, tipo ¡salvémonos antes de que nos descubran! Es un verdadero mamarracho todo. Es una falta de respeto aún no habernos enterado de muchas cosas y ojalá puedan ir descubriéndose cuanto antes.



No nos olvidemos de las monjas del convento...

- Patético. La Iglesia debería sacarles todos los fueros... ¿Son o no son monjas? Un verdadero mamarracho donde la Iglesia queda como en un letargo.



¿Creés en la Justicia?

- Creo que la Justicia es el peor bochorno que tiene la Argentina, lo más corrupto que hay.



Días atrás, Hebe de Bonafini se negó a declarar en tribunales en la causa de Sueños Compartidos. ¿Qué pensas al respecto?

- Es una mujer maleducada que evidentemente cree que tiene un poder que no sé quién se lo otorgó. A mí me importa un rábano esa señora. Tiene que ir a declarar como cualquier otro ciudadano porque la ley es igual para todos y sino que la busquen como lo harían con cualquier ciudadano común y corriente. No se trata de si te gusta o no, pero como tiene coronita...



¿Cómo ves el área de Salud, teniendo en cuenta que recibís la medicación por el HIV?

- Nunca me faltó medicación, ni con el gobierno anterior ni con éste. El área de Salud es un tema delicado, la atención de los hospitales es complicada, faltan insumos, está quebrada porque se han robado el dinero que lamentablemente fue a parar a otro lado. De la misma manera que se han robado el dinero que tendría que haber sido destinado a la Educación. Por eso insisto en que la Justicia es un desastre porque nadie hace nada.



¿Cómo ves el rol de las mujeres en la política?

- Me parece positivo el rol de la mujer en la política, siempre y cuando sean honestas y no se coman el poder. Ya lo vivimos con la ex Presidenta que, mirándola de afuera, no sabemos si es ficción o realidad. Lo de la Villa 31 días pasados fue lamentable. No se da cuenta que ya dejó el poder. Sigue hablándole a los militantes y a sus seguidores en las redes como si no hubiera terminado su mandato... Alguien le tiene que avisar que ya fue. Tendría que tener la delicadeza de decirle al pueblo que la disculpe si algún funcionario suyo fue corrupto, es lo mínimo que le pedimos.