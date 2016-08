edición impresa 3dias

La diputada y líder de Progresistas está convencida, además, de que la ex Presidenta no estará en condiciones de presentarse en las legislativas de 2017 por el "avance judicial" de las causas que la tienen como protagonista. Por otra parte, sostiene que las amenzas a Vidal apuntan a debilitar al Gobierno. Inesperados elogios a Carrió.

Stolbizer: "No creo que el PJ esté dispuesto ainmolarse con una candidatura de CFK"

Hace pocos días, presentó una nueva denuncia en la que acusa a Cristina Kirchner de "insolvencia fraudulenta", es decir, de haber cedido parte de sus bienes a sus hijos para evitar el bloqueo en la Justicia, tras ser procesada. Y ahora, va por más. La diputada Margarita Stolbizer, la mujer que logró acorralar a la ex Presidenta poniendo al desnudo los supuestos mecanismos de corrupción implementados durante la era K está a punto de presentar en el mercado editorial Yo acuso, el libro que expone de manera brutal el verdadero rol de CFK en el entramado de la corrupción kirchnerista.



Se viene el libro donde explicás por qué acusás a Cristina Kirchner de haber tenido un papel protagónico en el enriquecimiento ilícito de su familia durante su mandato. ¿De qué nos vamos a enterar, aparte de todo lo que ya ha tomado estado público en las causas Hotesur y Los Sauces, leyéndote?

- El libro es más que la explicación de la denuncia. Es una toma de posición frente a la corrupción y a todo lo que ha ocurrido en la Argentina durante estos años, identificando hechos y responsables. Hay algunos elementos concretos, datos específicos sobre los episodios de corrupción, pero sobre todo hay reflexión y análisis sobre lo que nos ha pasado.



Hablás allí de complicidad del sistema judicial con la corrupción K. ¿Sigue vigente ese esquema? ¿Cuentan todavía con la protección de ciertos sectores judiciales los Kirchner?

- En la justicia, como en la política y en diversos sectores, existe de todo. Pero por suerte también hemos avanzado. Ya no está Oyarbide y las pruebas que han ido apareciendo van forzando a actuar. Hoy la justicia tiene elementos con los que no contaba antes. Pero sobre todo, hay una sociedad que les demanda, que los mira y exige. No creo que tengan un sistema de complicidades dentro de la justicia. Al contrario, creo que los Kirchner van quedando cada vez más al descubierto y ya no cuentan ni siquiera con el apoyo del partido que los sostuvo en el Gobierno. Y esos también son datos para la justicia.



Dijiste más de una vez que preferías que a Cristina la Justicia la invalide para ocupar cargos públicos, más que verla tras las rejas. ¿Te parece que buena parte de la sociedad está esperando un castigo ejemplar contra la corrupción kirchnerista? ¿Quieren verla tras las rejas?

- La mayoría de los argentinos quiere que haya justicia. No hay que alimentar sentimientos de venganza. Es necesario que la justicia actúe como debe, tomando en cuenta todos los elementos de prueba y también los principios y garantías del derecho. Mi posición no es que prefiero una cosa antes que la otra. Si corresponde la detención preventiva o la aplicación de una pena privativa de la libertad, será materia de lo que la justicia disponga en el momento oportuno. Lo que he dicho es que tenemos que pensar también en la pena accesoria de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. También ésa es la pena que fija la Constitución para quienes en el ejercicio de funciones públicas se enriquecen ilícitamente. Y la otra cuestión que debe haber como respuesta a la sociedad es la recuperación de activos que formaron parte de la corrupción.



¿Por qué CFK reaciona con tu denuncia y te demanda en la Justicia? Hasta ahora no lo había hecho, ni siquiera frente a las acusaciones públicas de Carrió y también tuyas cuando todavía eran gobierno.

- Creo que mis denuncias son las primeras que van directamente hacia ella, que la han puesto en evidencia y obligado a tener que explicar, después del relato mentiroso, cómo ha hecho semejante fortuna. Le derrumbamos el relato. Ella pretende por vía civil un resarcimiento económico pero no tiene razón de ser. No sólo porque tengo inmunidad de opinión, sino porque todo lo que he dicho tiene sustento probatorio y siempre lo hice en la justicia para que ella pueda ejercer su derecho de defensa.



¿Hay una estrategia de amedrentamiento para acallar las críticas públicas? ¿Por qué recurre ahora a un abogado como Dalbón? Te demandó a vos, a Feinmann, ahora a Lanata...

- Sí, efectivamente, creo que ha elegido un abogado desprestigiado, capaz de defender lo indefendible, sin argumentos, muy mediático para decir cualquier cosa. Y buscan que nos callemos, que retrocedamos. Es una estrategia intimidatoria, siempre para hacer callar a quienes estamos hablando y denunciando.



El PRO te quiere de candidata en las legislativas. Tenés buena relación con Vidal... ¿Es una posibilidad para 2017?

- Tengo excelente relación con Vidal. La aprecio como persona y la valoro como gobernadora en todos los esfuerzos que está haciendo. Pero no estoy pensando en posibilidades electorales. No hay que adelantar una elección después del año pasado que fue agotador para los argentinos. Ahora hay que ocuparse cada cual de dar respuestas.



¿Cómo está tu relación con Sergio Massa? Él ha dicho que no va a ser candidato, pero también coquetea con el peronismo...

- Mi relación con Massa y con el Frente Renovador es muy buena. Trabajan mucho y bien, liderando los temas de la agenda social y, al igual que nosotros, cooperando con el Gobierno en las leyes que discute el Congreso.



¿Creés que Cristina aún tiene chances de ser candidata en 2017 o antes la Justicia le va a obstaculizar el camino?

- Creo que no estará en condiciones por el avance de las investigaciones judiciales. Pero también pienso que ha perdido condiciones políticas, porque no me parece que su partido esté dispuesto a apoyarla e inmolarse en ese intento.



¿Qué pensás de las amenazas a Vidal? ¿Demuestran por lo pronto que el gobierno anterior no fue contra las mafias?

- Por supuesto que el gobierno anterior no fue contra las mafias que, al contrario, crecieron. Pero hoy todo esto es para instalar un clima que debilite al gobierno de Cambiemos, tanto en la Provincia como en la Nación.



¿Cómo creés que va a salir el Gobierno del entuerto del tarifazo?

- Da la impresión que el Gobierno no tiene claro cómo hacerlo, insisten en los errores. No debieron haber llevado la cuestión a la Corte. Debieron aceptar el fallo de la Cámara Federal y haber hecho las audiencias en junio y ya estarían encaminados. Creen que hacer las cosas mal son gestos de autoridad. Y no se dan cuenta que, al contrario, se autoinflingen más daño de esa manera. Lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo y se llevan puestas las normas y las instituciones.



¿Por qué tu rivalidad con Carrió? Son dos mujeres que luchan de modo incansable contra la corrupción... Da la impresión, desde afuera, que hubiera una guerra de egos. ¿Es así?

- No tengo rivalidad, no me interesa pelear con Carrió ni tengo ninguna cuestión personal. Valoro mucho su honestidad, capacidad y valentía. Tenemos formas distintas y creo que nos hemos, casi involuntariamente, complementado en las acciones que cada una ha llevado adelante la lucha contra la corrupción.